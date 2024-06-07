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Укрзализныця намерена создать собственные электростанции — детали

7 июня 2024 10:45
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков
Энергетика в Украине — УЗ планирует создать собственные электростанции
Железнодорожная инфраструктура. Фото: uz.gov.ua
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков

Украинское госпредприятие "Укрзализныця" намерено построить в разных уголках страны собственные газовые электрические станции суммарной мощностью 250 МВт. Реализация таких планов может стартовать уже этим летом.

Такие намерения озвучил глава компании Евгений Лященко, информирует издание Forbes.

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Чиновник уточнил, что могут начать воплощать соответствующий проект в ближайшие три месяца. Сроки выполнения указанных работ напрямую зависят от достаточного финансирования и нужного оборудования.

В компании уже занимаются поиском источников финансирования. Продолжаются переговоры о возможном привлечении грантов (безвозвратной помощи), международной финподдержки. Кроме того, ведутся переговоры с поставщиками необходимого для строительства станций оборудования.

По подсчетам, генерация электрической энергии суммарной мощностью 250 МВт позволила бы частично покрыть потребности предприятия в энергопитании объектов критической инфраструктуры, а также потребителей по всей стране, подключенных к распределительной сети Укрзализныци. В частности, собственные нужды УЗ в электрической энергии составляют 300 МВт.

Сейчас предприятие — в пятерке крупнейших распределительных компаний страны по протяженности электросети и объемам перетока. Также Укрзализныця — единственный оператор на энергорынке, через сеть которого возможно осуществление транзита электроэнергии на случай повреждений сетей НЭК "Укрэнерго".

Необходимость собственной генерации предприятий

Ранее руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий выступил с призывом к предприятиям обеспечить себя собственной генерацией. Это помогло бы укрепить энергетическую стойкость в условиях ударов РФ по энергетической системе.

"Мы бы предлагали таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", — сообщил глава Укрэнерго.

Что еще стоит знать

Напомним, для Киева и других регионов изменили лимиты на использование электроэнергии. Теперь рассчитываться они будут по новой формуле, которая должна быть поддержана правительством Украины.

Также мы писали, что в Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блэкаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блэкаут с контролируемыми отключениями, которые есть сейчас.

сфера энергетики
электроэнергия
электроснабжение
Укрзализныця
предприятия

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