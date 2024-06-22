Відключення світла 22 червня — Укренерго назвало причину

Електроінженери ДТЕК за роботою. Фото ілюстративне: ДТЕК

Держрегулятор Укренерго у суботу, 22 червня, може розпочати відключення електроенергії раніше. Причиною цього виступають російські обстріли об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляється в пресслужбі держрегулятора.

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Відключення світла 22 червня

Як заявили в Укренерго, у суботу відключення будуть застосовані з 14:00 до 24:00. Це пов'язано виключно з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.

Скриншот допису Укренерго

Російський обстріл 22 червня — що відомо

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури в Івано-Франківську.

Також ми повідомляли, що у Львівській області ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, через що зайнялася пожежа.