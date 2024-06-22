Відключення світла 22 червня — Укренерго назвало причину

Укренерго сьогодні відключатиме світло раніше — яка причина
Держрегулятор Укренерго у суботу, 22 червня, може розпочати відключення електроенергії раніше. Причиною цього виступають російські обстріли об'єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомляється в пресслужбі держрегулятора.
Відключення світла 22 червня
Як заявили в Укренерго, у суботу відключення будуть застосовані з 14:00 до 24:00. Це пов'язано виключно з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.
Російський обстріл 22 червня — що відомо
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури в Івано-Франківську.
Також ми повідомляли, що у Львівській області ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, через що зайнялася пожежа.
Крім того, енергетики повідомили про наслідки нічної масованої атаки на Україну.
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