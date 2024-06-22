Нічна ракетна атака — у Міненерго назвали наслідки обстрілу

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч проти суботи, 22 червня, вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів є пошкодження у південному та західному регіонах.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram.

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Наслідки російської атаки 22 червня

"Ворог знову завдав удару по енергетичній інфраструктурі. Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах", — йдеться у повідомленні.

Так, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків — їх ушпиталили, також пошкоджене обладнання.

Крім того, під час обстрілу вимкнулася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наразі триває ліквідація наслідків нічної ракетної атаки.

Скриншот допису Міненерго

А в Укренерго уточнили, що під час восьмої масованої комбінованої атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури пошкоджень зазнало обладнання на енергетичних об'єктах у Запорізькій та Львівській областях.

Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури в Івано-Франківську.

Також ми писали, що на Львівщині ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, через що зайнялася пожежа.