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Нічна ракетна атака — зруйнована енергетична інфраструктура в регіонах, є постраждалі

22 червня 2024 07:41
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков
Нічна ракетна атака — у Міненерго назвали наслідки обстрілу
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков

Російські загарбники в ніч проти суботи, 22 червня, вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів є пошкодження у південному та західному регіонах.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram.

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Наслідки російської атаки 22 червня

"Ворог знову завдав удару по енергетичній інфраструктурі. Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах", — йдеться у повідомленні.

Так, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків — їх ушпиталили, також пошкоджене обладнання. 

Крім того, під час обстрілу вимкнулася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наразі триває ліквідація наслідків нічної ракетної атаки.

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Скриншот допису Міненерго

А в Укренерго уточнили, що під час восьмої масованої комбінованої атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури пошкоджень зазнало обладнання на енергетичних об'єктах у Запорізькій та Львівській областях.

Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

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Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури в Івано-Франківську.

Також ми писали, що на Львівщині ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, через що зайнялася пожежа.

Міненерго
обстріли
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війна в Україні
енергетика
ракетний удар

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