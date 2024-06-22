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Ночная ракетная атака — разрушенная энергетическая инфраструктура в регионах, есть пострадавшие

22 июня 2024 07:41
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков
Ночная ракетная атака - в Минэнерго назвали последствия обстрела
Последствия атаки. Фото: ГСЧС
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков

Российские захватчики в ночь на субботу, 22 июня, в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов есть повреждения в южном и западном регионах.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.

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Последствия российской атаки 22 июня

"Враг снова нанес удар по энергетической инфраструктуре. Атакованы объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах", — говорится в сообщении.

Так, на одном из объектов в результате обстрела пострадали два энергетика — их госпитализировали, также повреждено оборудование.

Кроме того, при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. В настоящее время идет ликвидация последствий ночной ракетной атаки.

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Скриншот поста Минэнерго

А в Укрэнерго уточнили, что во время восьмой массированной комбинированной атаки по объектам энергетической инфраструктуры повреждениям подверглось оборудование на энергетических объектах в Запорожской и Львовской областях.

Продолжается осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.

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Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, в результате российских обстрелов зафиксировано повреждение инфраструктуры в Ивано-Франковске.

Также мы писали, что на Львовщине враг попал в объект энергетической инфраструктуры, из-за чего загорелся пожар.

Минэнерго
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