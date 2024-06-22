Ночная ракетная атака - в Минэнерго назвали последствия обстрела

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в ночь на субботу, 22 июня, в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов есть повреждения в южном и западном регионах.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.

Читайте также:

Последствия российской атаки 22 июня

"Враг снова нанес удар по энергетической инфраструктуре. Атакованы объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах", — говорится в сообщении.

Так, на одном из объектов в результате обстрела пострадали два энергетика — их госпитализировали, также повреждено оборудование.

Кроме того, при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. В настоящее время идет ликвидация последствий ночной ракетной атаки.

Скриншот поста Минэнерго

А в Укрэнерго уточнили, что во время восьмой массированной комбинированной атаки по объектам энергетической инфраструктуры повреждениям подверглось оборудование на энергетических объектах в Запорожской и Львовской областях.

Продолжается осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.

Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, в результате российских обстрелов зафиксировано повреждение инфраструктуры в Ивано-Франковске.

Также мы писали, что на Львовщине враг попал в объект энергетической инфраструктуры, из-за чего загорелся пожар.