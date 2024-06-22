Яка ситуація зі світлом 22 червня

Атака на енергооб'єкти — в Міненерго проінформували щодо ситуації зі світлом
Російські загарбники в ніч проти суботи, 22 червня, здійснили масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання енергетиків.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики у Telegram.
Ситуація в енергосистемі України 22 червня
"Ворог здійснив масовану атаку на енергетичні об’єкти, є пошкоджене обладнання та поранені працівники", — йдеться у повідомленні.
В міністерстві зауважили, що після восьми масованих атак на енергосистему з березня цього року, ситуація залишається складною — через дефіцит генерації будуть діяти графіки погодинних відключень споживачів.
Водночас у зв’язку з останніми обстрілами збільшення обсягів обмежень споживачів не планується. Вони будуть застосовуватися з 16:00 до 24:00.
Нагадаємо, вночі внаслідок протиповітряного бою під час російської масованої атаки по Україні захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей.
За даними Укренерго, внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання на енергетичних об'єктах у Запорізькій та Львівській областях.
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