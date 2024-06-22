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Атака на енергооб'єкти — в Міненерго проінформували щодо ситуації зі світлом

22 червня 2024 11:01
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Яка ситуація зі світлом 22 червня
Аварійна бригада. Ілюстративне фото: ДТЕК
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Російські загарбники в ніч проти суботи, 22 червня, здійснили масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання енергетиків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики у Telegram.

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"Ворог здійснив масовану атаку на енергетичні об’єкти, є пошкоджене обладнання та поранені працівники", — йдеться у повідомленні.

В міністерстві зауважили, що після восьми масованих атак на енергосистему з березня цього року, ситуація залишається складною — через дефіцит генерації будуть діяти графіки погодинних відключень споживачів.

Водночас у зв’язку з останніми обстрілами збільшення обсягів обмежень споживачів не планується. Вони будуть застосовуватися з 16:00 до 24:00.

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Скриншот допису Міненерго
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Скриншот допису Міненерго
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Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, вночі внаслідок протиповітряного бою під час російської масованої атаки по Україні захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей.

За даними Укренерго, внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання на енергетичних об'єктах у Запорізькій та Львівській областях.

Міненерго
обстріли
ППО
ракети
енергосистема
війна в Україні
відключення світла

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