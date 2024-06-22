Яка ситуація зі світлом 22 червня

Аварійна бригада. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російські загарбники в ніч проти суботи, 22 червня, здійснили масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання енергетиків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики у Telegram.

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Ситуація в енергосистемі України 22 червня

"Ворог здійснив масовану атаку на енергетичні об’єкти, є пошкоджене обладнання та поранені працівники", — йдеться у повідомленні.

В міністерстві зауважили, що після восьми масованих атак на енергосистему з березня цього року, ситуація залишається складною — через дефіцит генерації будуть діяти графіки погодинних відключень споживачів.

Водночас у зв’язку з останніми обстрілами збільшення обсягів обмежень споживачів не планується. Вони будуть застосовуватися з 16:00 до 24:00.

Скриншот допису Міненерго

Скриншот допису Міненерго

Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, вночі внаслідок протиповітряного бою під час російської масованої атаки по Україні захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей.

За даними Укренерго, внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання на енергетичних об'єктах у Запорізькій та Львівській областях.