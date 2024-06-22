Какая ситуация со светом 22 июня

Массированная атака на энергообъекты — в Минэнерго проинформировали о ситуации со светом
Российские захватчики в ночь на субботу, 22 июня, совершили массированную атаку на энергетические объекты Украины. В результате обстрелов было повреждено оборудование энергетиков.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики в Telegram.
Ситуация в энергосистеме Украины 22 июня
"Враг совершил массированную атаку на энергетические объекты, есть поврежденное оборудование и раненые работники", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что после восьми массированных атак на энергосистему с марта этого года ситуация остается сложной — из-за дефицита генерации будут действовать графики почасовых отключений потребителей.
В то же время в связи с последними обстрелами увеличение объемов ограничений потребителей не планируется. Они будут применяться с 16:00 до 24:00.
Напомним, ночью в результате противовоздушного боя во время российской массированной атаки по Украине защитникам удалось сбить 25 воздушных целей.
По данным Укрэнерго, в результате обстрелов было повреждено оборудование на энергетических объектах в Запорожской и Львовской областях.
Читайте Новини.LIVE!