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Массированная атака на энергообъекты — в Минэнерго проинформировали о ситуации со светом

22 июня 2024 11:01
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Какая ситуация со светом 22 июня
Аварийная бригада. Иллюстративное фото: ДТЭК
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Российские захватчики в ночь на субботу, 22 июня, совершили массированную атаку на энергетические объекты Украины. В результате обстрелов было повреждено оборудование энергетиков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики в Telegram.

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"Враг совершил массированную атаку на энергетические объекты, есть поврежденное оборудование и раненые работники", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что после восьми массированных атак на энергосистему с марта этого года ситуация остается сложной — из-за дефицита генерации будут действовать графики почасовых отключений потребителей.

В то же время в связи с последними обстрелами увеличение объемов ограничений потребителей не планируется. Они будут применяться с 16:00 до 24:00.

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Скриншот сообщения Минэнерго
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Скриншот сообщения Минэнерго
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Скриншот сообщения Минэнерго

Напомним, ночью в результате противовоздушного боя во время российской массированной атаки по Украине защитникам удалось сбить 25 воздушных целей.

По данным Укрэнерго, в результате обстрелов было повреждено оборудование на энергетических объектах в Запорожской и Львовской областях.

Минэнерго
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энергосистема
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