Отключение света 22 июня — Укрэнерго назвало причину

Электроинженеры ДТЭК за работой. Фото иллюстративное: ДТЭК

Госрегулятор Укрэнерго в субботу, 22 июня, может начать отключение электроэнергии раньше. Причиной тому выступают российские обстрелы объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщается в пресс-службе госрегулятора.

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Как заявили в Укрэнерго, в субботу отключения будут применены с 14:00 до 24:00. Это связано только с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Российский обстрел 22 июня — что известно

Напомним, в результате российских обстрелов зафиксировано повреждение инфраструктуры в Ивано-Франковске.

Также мы сообщали, что во Львовской области враг попал в объект энергетической инфраструктуры, из-за чего загорелся пожар.