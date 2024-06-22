Отключение света 22 июня — Укрэнерго назвало причину

Укрэнерго сегодня будет отключать свет раньше — какая причина
Госрегулятор Укрэнерго в субботу, 22 июня, может начать отключение электроэнергии раньше. Причиной тому выступают российские обстрелы объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщается в пресс-службе госрегулятора.
Отключение света 22 июня
Как заявили в Укрэнерго, в субботу отключения будут применены с 14:00 до 24:00. Это связано только с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру.
Российский обстрел 22 июня — что известно
Напомним, в результате российских обстрелов зафиксировано повреждение инфраструктуры в Ивано-Франковске.
Также мы сообщали, что во Львовской области враг попал в объект энергетической инфраструктуры, из-за чего загорелся пожар.
Кроме того, энергетики сообщили о последствиях ночной массированной атаки на Украину.
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