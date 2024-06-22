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Укрэнерго сегодня будет отключать свет раньше — какая причина

22 июня 2024 11:44
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Отключение света 22 июня — Укрэнерго назвало причину
Электроинженеры ДТЭК за работой. Фото иллюстративное: ДТЭК
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Госрегулятор Укрэнерго в субботу, 22 июня, может начать отключение электроэнергии раньше. Причиной тому выступают российские обстрелы объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщается в пресс-службе госрегулятора.

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Отключение света 22 июня

Как заявили в Укрэнерго, в субботу отключения будут применены с 14:00 до 24:00. Это связано только с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру.

укрэнерго
Скриншот сообщения Укрэнерго

Российский обстрел 22 июня — что известно

Напомним, в результате российских обстрелов зафиксировано повреждение инфраструктуры в Ивано-Франковске.

Также мы сообщали, что во Львовской области враг попал в объект энергетической инфраструктуры, из-за чего загорелся пожар.

Кроме того, энергетики сообщили о последствиях ночной массированной атаки на Украину.

электроэнергия
Украина
обстрелы
сфера энергетики
электроснабжение
Укрэнерго
отключения света

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