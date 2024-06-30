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У МВФ оцінили збитки української енергосистеми внаслідок російських атак

30 червня 2024 09:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наслідки ударів Росії по енергосистемі України — оцінка МВФ
Наслідки російської атаки на енергосистему України. Фото: "Укренерго"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українська влада у листі до керівництва Міжнародного валютного фонду описала значні збитки у сфері енергетики. Російські окупанти продовжують спроби завдавати удари по цій інфраструктурі.

Про це йдеться у Меморандумі із МВФ.

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"Нещодавні великомасштабні атаки на нашу енергетичну інфраструктуру та виробництво електроенергії знищили близько половини наших генеруючих потужностей, особливо теплових та гідроелектростанцій, а навесні збитки перевищили 1 млрд доларів", — йдеться у документі.

Як зазначається в Меморандумі, українська влада оперативно працює над усуненням збитків і забезпеченням надійного електропостачання для домогосподарств і підприємств по всій країні.

"Ми також намагатимемося зробити нашу енергетичну систему більш стійкою до майбутніх атак, у тому числі за рахунок децентралізованого виробництва енергії у сприятливому ринковому та нормативному середовищі. Постраждалі компанії в основному покладатимуться на свій оборотний капітал для проведення ремонту, і ми вдячні донорам за підтримку, зокрема обладнанням", — йдеться у Меморандумі.

Однак Україні може знадобитися додаткова фінансова підтримка від донорів для підтримки програм, спрямованих на розвиток децентралізованого виробництва електроенергії.

Що заявили у МВФ

МВФ вказує, що значні напади на український енергетичний сектор у період з кінця березня по травень серйозно пошкодили або знищили приблизно половину потужностей, що генерують (понад 9 ГВт). Декілька теплових і гідроелектростанцій у Київській, Харківській та Запорізькій областях було повністю зруйновано, інші отримали різні рівні пошкоджень. Загалом обсяг зруйнованої потужності оцінюється у більш ніж 80% для ТЕС та понад 40% для ГЕС.

За оцінками МВФ, спочатку виробництво електроенергії України постраждало не надто сильно. У квітні воно скоротилося на близько 11% порівняно з відповідним періодом минулого року. Це сталося через те, що в цей час енергосистема зазвичай працює на зменшеному режимі, попит залишався на низькому сезонному рівні, а виробництво атомної енергії, яка становить понад 50% від загального обсягу, залишилося стабільним.

Проте незабаром після терактів у Кривому Розі, центрі металургійної промисловості, були введені щоденні погодинні обмеження на промислове споживання енергії. Це допомогло згладити можливі пікові дефіцити споживання та відсікти початкові наслідки для домогосподарств. Дефіцит енергії залишався переважно локалізованим географічно, але пізніше відключення електроенергії поширилися по всій країні.

"За оцінками влади, загальна шкода енергетичній системі внаслідок весняних атак становитиме понад 1 мільярд доларів, і, ймовірно, вони будуть покриті постраждалими компаніями (ДТЕК, найбільший приватний виробник, та держпідприємства) за рахунок оборотного капіталу та потенційної донорської підтримки (наприклад, обладнання)", — йдеться у Меморандумі.

Нагадаємо, російські загарбники понад 12 разів атакували Бурштинську теплоелектростанцію в Івано-Франківській області. Внаслідок цього енергооб'єкт не підлягає відновленню.

Також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зробив невтішний прогноз щодо стану енергосистеми України взимку. За його словами, для відновлення потужностей потрібно приблизно два роки.

МВФ
війна
електроенергія
обстріли
сфера енергетики
електропостачання
окупанти
енергосистема

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