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В МВФ оценили убытки украинской энергосистемы в результате российских атак

30 июня 2024 09:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Последствия ударов России по энергосистеме Украины — оценка МВФ
Последствия российской атаки на энергосистему Украины. Фото: "Укрэнерго"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские власти в письме к руководству Международного валютного фонда описали значительные убытки в сфере энергетики. Российские оккупанты продолжают попытки наносить удары по этой инфраструктуре.

Об этом говорится в Меморандуме по МВФ.

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"Недавние крупномасштабные атаки на нашу энергетическую инфраструктуру и производство электроэнергии уничтожили около половины наших генерирующих мощностей, особенно тепловых и гидроэлектростанций, а весной убытки превысили 1 млрд долларов", — говорится в документе.

Как отмечается в Меморандуме, украинская власть оперативно работает над устранением убытков и обеспечением надежного электроснабжения для домохозяйств и предприятий по всей стране.

"Мы также постараемся сделать нашу энергетическую систему более устойчивой к будущим атакам, в том числе за счет децентрализованного производства энергии в благоприятной рыночной и нормативной среде. Пострадавшие компании в основном будут полагаться на свой оборотный капитал для проведения ремонта, и мы благодарны донорам за поддержку, в частности оборудованием", — говорится в Меморандуме.

Однако Украине может понадобиться дополнительная финансовая поддержка от доноров для поддержки программ, направленных на развитие децентрализованного производства электроэнергии.

Что заявили в МВФ

МВФ указывает, что значительные нападения на украинский энергетический сектор в период с конца марта по май серьезно повредили или уничтожили примерно половину генерирующих мощностей (более 9 ГВт). Несколько тепловых и гидроэлектростанций в Киевской, Харьковской и Запорожской областях были полностью разрушены, другие получили различные уровни повреждений. В целом объем разрушенной мощности оценивается в более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС.

По оценкам МВФ, сначала производство электроэнергии Украины пострадало не слишком сильно. В апреле оно сократилось на около 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это произошло из-за того, что в это время энергосистема обычно работает на уменьшенном режиме, спрос оставался на низком сезонном уровне, а производство атомной энергии, которая составляет более 50% от общего объема, осталось стабильным.

Однако вскоре после терактов в Кривом Роге, центре металлургической промышленности, были введены ежедневные почасовые ограничения на промышленное потребление энергии. Это помогло сгладить возможные пиковые дефициты потребления и отсечь начальные последствия для домохозяйств. Дефицит энергии оставался преимущественно локализованным географически, но позже отключения электроэнергии распространились по всей стране.

"По оценкам властей, общий ущерб энергетической системе в результате весенних атак составит более 1 миллиарда долларов, и, вероятно, они будут покрыты пострадавшими компаниями (ДТЭК, крупнейший частный производитель, и госпредприятия) за счет оборотного капитала и потенциальной донорской поддержки (например, оборудование)", — говорится в Меморандуме.

Напомним, российские захватчики более 12 раз атаковали Бурштынскую теплоэлектростанцию в Ивано-Франковской области. В результате этого энергообъект не подлежит восстановлению.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сделал неутешительный прогноз по состоянию энергосистемы Украины зимой. По его словам, для обновления мощностей требуется примерно два года.

МВФ
война
электроэнергия
обстрелы
сфера энергетики
электроснабжение
оккупанты
энергосистема

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