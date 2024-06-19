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У Міненерго розповіли, чи з'являться цієї зими в Україні накопичувачі енергії

19 червня 2024 08:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Коли в Україні встановлять накопичувачі енергії — пояснення від Міненерго
Накопичувач енергії. Фото ілюстративне: energystorage.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

В Україні поступово впроваджують накопичувачі Energy Storage маленької потужності. Щодо накопичувачів великих обсягів, то зараз такі технології лише тестують і вдосконалюють.

Про це у вівторок, 18 червня, в  ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

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Коли в Україні встановлять накопичувачі енергії

За словами Гринчук, накопичувачі енергії є новою технологією у світі, тому цієї зими в Україні вони не з'являться.

"Ми працюємо з партнерами, щоб їх можна було встановити в Україні, але це не до цієї зими і не впродовж цієї зими. На це потрібен час. Що стосується маленьких накопичувачів, зараз ми запровадили для фізичних осіб можливість отримувати безвідсоткові кредити, щоб фізичні особи могли встановлювати у себе до 10 кВт сонячних панелей, але з умовою, що це буде з накопичувачем", — пояснила представниця Міненерго.

Нагадаємо, у середу, 19 червня, в Україні знову діють погодинні відключення світла. Обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби, з 00:00 до 24:00.

Раніше генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що взимку обмеження електроенергії можуть бути ще більш відчутними. Якщо дефіцит генерації сягне 35%, цілком імовірно, що світло в домівках українців буде лише по 5–6 годин на добу.

світло
електропостачання
електроенергія
Міненерго

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