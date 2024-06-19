Когда в Украине установят накопители энергии — объяснение от Минэнерго

Накопитель энергии. Фото иллюстративное: energystorage.com.ua

В Украине постепенно внедряются накопители Energy Storage маленькой мощности. Что касается накопителей больших объемов, то сейчас такие технологии только тестируют и усовершенствуют.

Об этом во вторник, 18 июня, в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

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По словам Гринчук, накопители энергии являются новой технологией в мире, поэтому этой зимой в Украине они не появятся.

"Мы работаем с партнерами, чтобы их можно было установить в Украине, но это не до этой зимы и не в течение этой зимы. На это нужно время. Что касается маленьких накопителей, сейчас мы ввели для физических лиц возможность получать беспроцентные кредиты, чтобы физические лица могли устанавливать у себя до 10 кВт солнечных панелей, но с условием, что это будет с накопителем", — объяснила представитель Минэнерго.

Напомним, в среду, 19 июня, в Украине снова действуют почасовые отключения света. Ограничения будут применять на протяжении всех суток, с 00:00 до 24:00.

Ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что зимой ограничения электроэнергии могут быть еще более ощутимыми. Если дефицит генерации достигнет 35%, вполне вероятно, что свет в домах украинцев будет всего по 5–6 часов в сутки.