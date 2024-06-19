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Цілодобові обмеження електроенергії — в Укренерго розповіли, як відключатимуть світло в середу

19 червня 2024 00:00
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
У НЕК "Укренерго" розповіли, як обмежуватимуть споживання електроенергії в середу, 19 червня
Темна вулиця. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У середу, 19 червня, усі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмежень діятимуть для промислових і побутових споживачів.

Про у вівторок, 18 червня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Цілодобові обмеження електроенергії — в Укренерго розповіли, як відключатимуть світло в середу - фото 1
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли відключатимуть світло в Україні 19 червня

Обмеження електропостачання застосовуватимуть упродовж усієї доби, з 00:00 до 24:00. Відключати світло доводиться, бо через більш спекотну погоду зростає споживання.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть.

Нагадаємо, у вівторок, 18 червня, світло по всій території України також мали протягом усієї доби відключати за погодинними графіками, але потім відключення до 15:00 скасували.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, чи зможе Запорізька АЕС забезпечити електроенергією Україну взимку. На його думку, це допомогло б скоротити дефіцит в українській енергосистемі.

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