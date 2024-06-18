Відключення світла 18 червня

Енергетики. Фото: ДТЕК

В Укренерго повідомили, що сьогодні, 18 червня, до 15 години відключень електроенергії не буде. Після цього знову будуть залучені графіки стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє ДТЕК у вівторок, 18 червня.

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Графіки стабілізаційних відключень 18 червня

"З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову", — говориться у повідомленні.

В компанії повідомили, що інформуватимуть українців про усі можливі зміни.

Графіки відключень на вівторок. Фото: скриншот

Раніше в Укренерго повідомили, що наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.

Також ми повідомляли, що внаслідок російських обстрілів в Україні фіксують значний дефіцит електроенергії. Водночас Словаччина допомагала Україні з цим й надала 400 тисяч мегават електроенергії.