Відключення світла 18 червня

Энергетики. Фото: ДТЭК

В Укрэнерго сообщили, что сегодня, 18 июня, до 15 часов отключений электроэнергии не будет. После этого снова будут задействованы графики стабилизационных отключений.

Об этом сообщает ДТЭК во вторник, 18 июня.

Читайте также:

Графики стабилизационных отключений 18 июня

"С 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова", — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что будут информировать украинцев о всех возможных изменениях.

Графики отключений на вторник. Фото: скриншот

Ранее в Укрэнерго сообщили, что на следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной. Избежать отключений бытовых потребителей не получится.

Также мы сообщали, что в результате российских обстрелов в Украине фиксируется значительный дефицит электроэнергии. В то же время Словакия помогала Украине с этим и предоставила 400 тысяч мегаватт электроэнергии.