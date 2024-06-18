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ДТЭК обновил графики отключений света на 18 июня

18 июня 2024 10:59
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Відключення світла 18 червня
Энергетики. Фото: ДТЭК
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Укрэнерго сообщили, что сегодня, 18 июня, до 15 часов отключений электроэнергии не будет. После этого снова будут задействованы графики стабилизационных отключений.

Об этом сообщает ДТЭК во вторник, 18 июня.

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Графики стабилизационных отключений 18 июня

"С 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова", — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что будут информировать украинцев о всех возможных изменениях.

графики отключений
Графики отключений на вторник. Фото: скриншот

Ранее в Укрэнерго сообщили, что на следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной. Избежать отключений бытовых потребителей не получится.

Также мы сообщали, что в результате российских обстрелов в Украине фиксируется значительный дефицит электроэнергии. В то же время Словакия помогала Украине с этим и предоставила 400 тысяч мегаватт электроэнергии.

Украина
свет
электроэнергия
ДТЭК
Укрэнерго

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