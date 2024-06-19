В НЭК "Укрэнерго" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в среду, 19 июня

Темная улица. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 19 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать для промышленных и бытовых потребителей.

Об этом во вторник, 18 июня, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда будут отключать свет в Украине 19 июня

Ограничения электроснабжения будут применять на протяжении всех суток, с 00:00 до 24:00. Отключать свет приходится, потому что из-за более жаркой погоды растет потребление.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать не будут.

Напомним, во вторник, 18 июня, свет по всей территории Украины также должны были в течение всех суток отключать по почасовым графикам, но затем отключения до 15:00 отменили.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, сможет ли Запорожская АЭС обеспечить электроэнергией Украину зимой. По его мнению, это помогло бы сократить дефицит в украинской энергосистеме.