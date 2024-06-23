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Цілодобові обмеження — в Укренерго розповіли, як відключатимуть світло в понеділок

23 червня 2024 23:50
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
У НЕК "України" розповіли, як обмежуватимуть споживання електроенергії в понеділок, 24 червня
Блекаут у нічному місті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У понеділок, 24 червня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00.

Про це в неділю, 23 червня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Чому відключатимуть світло та коли буде пік обмежень

Причиною обмежень електропостачання є зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих російських обстрілів.

Обсяг обмежень буде найбільшим у період із 19:00 до 23:00.

Нагадаємо, відключення світла в неділю, 23 червня, мали діяти з 19:00 до 23:00, однак уранці енергетики повідомили, що обмеження триватимуть на вісім годин довше — з 11:00 до 23:00. Причиною такого рішення стала складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

Також ми розповідали, чи відповідають дійсності чутки щодо зростання тарифів на електроенергію до 8 грн/кВт-год. За словами очільника Міністерства енергетики України Германа Галущенка, тариф на електроенергію затвердили на рік. Казати ж, якою буде вартість електроенергії наступного року, поки що зарано.

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