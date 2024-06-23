В НЭК "Украина" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в понедельник, 24 июня

Блэкаут в ночном городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 24 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.

Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Почему будут отключать свет и когда будет пик ограничений

Причиной ограничений электроснабжения является рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных обстрелов.

Объем ограничений будет наибольшим в период с 19:00 до 23:00.

Напомним, отключения света в воскресенье, 23 июня, должны были действовать с 19:00 до 23:00, однако утром энергетики сообщили, что ограничения продлятся на восемь часов дольше — с 11:00 до 23:00. Причиной такого решения стала сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты.

Также мы рассказывали, соответствуют ли действительности слухи о росте тарифов на электроэнергию до 8 грн/кВт-ч. По словам главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко, тариф на электроэнергию утвердили на год. Говорить же, какой будет стоимость электроэнергии в следующем году, пока рано.