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Світло вимикатимуть раніше — у ДТЕК повідомили про нові графіки обмежень

23 червня 2024 10:32
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Ілля Рябінін
редактор
Нові графіки відключень світла від ДТЕК 23 червня — ситуація з електрикою
Електроінженер ДТЕК біля високовольтної лінії. Фото ілюстративне: ДТЕК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні у неділю, 23 червня, посилили графіки відключень світла. Відтепер вони діятимуть раніше запланованого, і триватимуть 12 годин.

Про це заявила пресслужба ДТЕК.

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Графіки відключень світла 23 червня

Зауважимо, що вчора у компанії обіцяли, що відключення вводитимуть з 19 до 23 години.

Натомість сьогодні енергетики повідомили, що відключення стартують з 11 ранку до 23 години — тобто, 12 годин замість попередніх семи.

Водночас, чи пов'язане погіршення із нічним обстрілом крилатими ракетами "Калібр", в компанії не уточнили. Проте в ДТЕК акцентували, що відключення не аварійні, а стабілізаційні. 

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Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, в ніч проти неділі, 23 червня, армія Росії атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр". Підрозділам ППО вдалося збити дві з трьох ворожих цілей.

Вибухи пролунали у Київській області: через падіння уламків збитих цілей сталися часткові руйнування приватних будинків.

електроенергія
Україна
сфера енергетики
електропостачання
ДТЕК
відключення світла

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