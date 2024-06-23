Новые графики отключений света от ДТЭК 23 июня — ситуация с электричеством

Электроинженер ДТЭК у высоковольтной линии. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Украине в воскресенье, 23 июня, усилили графики отключений света. Теперь они будут действовать ранее запланированного и продолжаться 12 часов.

Об этом заявила пресс-служба ДТЭК.

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Графики отключения света 23 июня

Отметим, что вчера в компании обещали, что отключения будут вводить с 19 до 23 часов.

В то же время сегодня энергетики сообщили, что отключения стартуют с 11 утра до 23 часов — то есть 12 часов вместо предыдущих семи.

В то же время, связано ли ухудшение с ночным обстрелом крылатыми ракетами "Калибр", в компании не уточнили. Однако в ДТЭК акцентировали, что отключения не аварийные, а стабилизационные.

Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, в ночь на воскресенье, 23 июня, армия России атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр". Подразделениям ПВО удалось сбить две из трех враждебных целей.

Взрывы раздались в Киевской области: из-за падения обломков сбитых целей произошли частичные разрушения частных домов.