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Скільки взимку доведеться сидіти без світла — в Yasno зробили шокуючу заяву

14 червня 2024 13:57
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
В Yasno пояснили, скільки годин доведеться провести без світла взимку
Запалення свічки під час блекауту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Цієї зими Україна ризикує опинитися у блекауті. Українці можуть мати світло до шести годин, коли всю решту часу триватимуть відключення світла

Про це розповів гендиректор Yasno Сергій Коваленко в інтерв'ю журналу Forbes.

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За словами Коваленка, точні прогнози про відключення світла взимку, можна буде прорахувати наприкінці серпня. А їхня тривалість, як зауважив він, взимку залежатиме від декількох факторів:

  • чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії;
  • скільки енергообʼєктів ми зможемо відремонтувати;
  • якою буде температура повітря цієї зими.

На думку Коваленка, взимку дефіцит може становити 30-35% електроенергії.

"5-6 годин світла для споживачів на день — це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день", — сказав Коваленко.

Нагадаємо, раніше глава Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що в Україні скоро відключення світла можуть стати частішими та довшими за протяжністю через ремонт шести реакторів на атомних станціях.

Також ми повідомляли, що уряд України змушений імпортувати енергоресурс з додатковими витратами у близько один мільярд доларів.

Україна
відключення світла
сфера енергетики
електроенергія
ДТЕК
електропостачання

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