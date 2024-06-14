В Yasno пояснили, скільки годин доведеться провести без світла взимку

Скільки взимку доведеться сидіти без світла — в Yasno зробили шокуючу заяву
Цієї зими Україна ризикує опинитися у блекауті. Українці можуть мати світло до шести годин, коли всю решту часу триватимуть відключення світла.
Про це розповів гендиректор Yasno Сергій Коваленко в інтерв'ю журналу Forbes.
Яка ситуація зі світлом буде взимку
За словами Коваленка, точні прогнози про відключення світла взимку, можна буде прорахувати наприкінці серпня. А їхня тривалість, як зауважив він, взимку залежатиме від декількох факторів:
- чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії;
- скільки енергообʼєктів ми зможемо відремонтувати;
- якою буде температура повітря цієї зими.
На думку Коваленка, взимку дефіцит може становити 30-35% електроенергії.
"5-6 годин світла для споживачів на день — це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день", — сказав Коваленко.
Нагадаємо, раніше глава Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що в Україні скоро відключення світла можуть стати частішими та довшими за протяжністю через ремонт шести реакторів на атомних станціях.
Також ми повідомляли, що уряд України змушений імпортувати енергоресурс з додатковими витратами у близько один мільярд доларів.
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