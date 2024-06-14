В Yasno пояснили, скільки годин доведеться провести без світла взимку

Запалення свічки під час блекауту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Цієї зими Україна ризикує опинитися у блекауті. Українці можуть мати світло до шести годин, коли всю решту часу триватимуть відключення світла.

Про це розповів гендиректор Yasno Сергій Коваленко в інтерв'ю журналу Forbes.

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Яка ситуація зі світлом буде взимку

За словами Коваленка, точні прогнози про відключення світла взимку, можна буде прорахувати наприкінці серпня. А їхня тривалість, як зауважив він, взимку залежатиме від декількох факторів:

чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії;

скільки енергообʼєктів ми зможемо відремонтувати;

якою буде температура повітря цієї зими.

На думку Коваленка, взимку дефіцит може становити 30-35% електроенергії.

"5-6 годин світла для споживачів на день — це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день", — сказав Коваленко.

Нагадаємо, раніше глава Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що в Україні скоро відключення світла можуть стати частішими та довшими за протяжністю через ремонт шести реакторів на атомних станціях.

Також ми повідомляли, що уряд України змушений імпортувати енергоресурс з додатковими витратами у близько один мільярд доларів.