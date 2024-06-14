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Сколько зимой придется сидеть без света – в Yasno сделали шокирующее заявление

14 июня 2024 13:57
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
В Yasno объяснили, сколько часов придется провести без света зимой
Зажигание свечи во время блекаута. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Этой зимой Украина рискует оказаться в блекауте. Украинцы могут иметь свет до шести часов, когда все остальное время будет продолжаться отключение света.

Об этом рассказал гендиректор Yasno Сергей Коваленко в интервью журналу Forbes.

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По словам Коваленко, точные прогнозы об отключении света зимой можно будет просчитать в конце августа. А их продолжительность, как заметил он, зимой будет зависеть от нескольких факторов:

  • сможем ли мы увеличить физическую возможность импорта электроэнергии;
  • сколько энергообъектов мы сможем отремонтировать;
  • какой будет температура воздуха этой зимой.

По мнению Коваленко, зимой дефицит может составить 30-35% электроэнергии.

"5-6 часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим. Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться, исходя из того, что будет 5-6 часов в день", — сказал Коваленко.

Напомним, ранее глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что в Украине скоро отключения света могут участиться и дольше по протяженности из-за ремонта шести реакторов на атомных станциях.

Также мы сообщали, что правительство Украины вынуждено импортировать энергоресурс с дополнительными расходами в около одного миллиарда долларов.

Украина
отключения света
сфера энергетики
электроэнергия
ДТЭК
электроснабжение

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