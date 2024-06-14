В Yasno объяснили, сколько часов придется провести без света зимой

Сколько зимой придется сидеть без света – в Yasno сделали шокирующее заявление
Этой зимой Украина рискует оказаться в блекауте. Украинцы могут иметь свет до шести часов, когда все остальное время будет продолжаться отключение света.
Об этом рассказал гендиректор Yasno Сергей Коваленко в интервью журналу Forbes.
Какая ситуация со светом будет зимой
По словам Коваленко, точные прогнозы об отключении света зимой можно будет просчитать в конце августа. А их продолжительность, как заметил он, зимой будет зависеть от нескольких факторов:
- сможем ли мы увеличить физическую возможность импорта электроэнергии;
- сколько энергообъектов мы сможем отремонтировать;
- какой будет температура воздуха этой зимой.
По мнению Коваленко, зимой дефицит может составить 30-35% электроэнергии.
"5-6 часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим. Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться, исходя из того, что будет 5-6 часов в день", — сказал Коваленко.
Напомним, ранее глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что в Украине скоро отключения света могут участиться и дольше по протяженности из-за ремонта шести реакторов на атомных станциях.
Также мы сообщали, что правительство Украины вынуждено импортировать энергоресурс с дополнительными расходами в около одного миллиарда долларов.
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