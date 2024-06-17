Вимоги в Україні щодо використання генераторів

Генератор. Фото: РБК-Україна

В Україні не планують штрафувати громадян за спричинений шум внаслідок роботи генераторів. Водночас медики застерігають українців щодо шкоди для здоров'я.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України у понеділок, 17 червня.

Читайте також:

Штрафи за шум генераторів в Україні

У соцмережах з'явилася новина, що в Україні нібито планують ввести штрафи для власників генераторів за перевищений рівень шуму. Натомість у міністерстві спростували цю інформацію, адже у випадках, коли обладнання забезпечує життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель, санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються.

Там зауважили, що допустимі рівні шуму в приміщеннях житлових будинків становлять 35-55 дБА вдень та 25-35 дБА вночі, а на території житлової забудови — 50-60 дБА вдень та 40-50 дБА вночі.

Водночас українців застерегли щодо негативного впливу роботи генераторів на здоровʼя людей та довкілля з таких причин: шум, вібрації та шкідливі викиди.

"Зокрема, у генераторів відкритого типу немає власної шумоізоляції. Постійний шум високого рівня може спричиняти стрес, погіршувати сон та загалом шкодити здоровʼю", — наголосили в МОЗ.

Тому для зниження рівня шуму від генератора там порадили українцям встановлювати його на відстані шести метрів від житлових будинків та спальних приміщень.

Нагадаємо, бізнесмен Гарік Корогодський гостро відреагував на інформацію про ймовірні штрафи за підвищений рівень шуму від генераторів.

Раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко сказав, що цієї зими Україна ризикує опинитися у блекауті. Українці можуть мати світло до шести годин, коли всю решту часу триватимуть відключення електроенергії.