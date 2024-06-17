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Штрафы за шум генераторов — в МЗО ответили, будут ли наказывать украинцев

17 июня 2024 23:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Требования в Украине по использованию генераторов
Генератор. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине не планируют штрафовать граждан за вызванный шум в результате работы генераторов. В то же время медики предостерегают украинцев о вреде для здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в понедельник, 17 июня.

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Штрафы за шум генераторов в Украине

В соцсетях появилась новость, что в Украине планируется ввести штрафы для владельцев генераторов за превышенный уровень шума. В министерстве опровергли эту информацию, ведь в случаях, когда оборудование обеспечивает жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий, санитарные нормы по превышению уровня шума не применяются.

Там отметили, что допустимые уровни шума в помещениях жилых домов составляют 35-55 дБА днем и 25-35 дБА ночью, а на территории жилой застройки — 50-60 дБА днем и 40-50 дБА ночью.

В то же время украинцев предостерегли о негативном влиянии работы генераторов на здоровье людей и окружающую среду по таким причинам: шум, вибрации и вредные выбросы.

"В частности, у генераторов открытого типа нет собственной шумоизоляции. Постоянный шум высокого уровня может вызывать стресс, ухудшать сон и вредить здоровью", — подчеркнули в Минздраве.

Поэтому для понижения уровня шума от генератора там посоветовали украинцам устанавливать его на расстоянии шести метров от жилых домов и спальных помещений.

Напомним, бизнесмен Гарик Корогодский остро отреагировал на информацию о возможных штрафах за повышенный уровень шума от генераторов.

Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко сказал, что этой зимой Украина рискует оказаться в блэкауте. Украинцы могут иметь свет до шести часов, когда все остальное время будет продолжаться отключение электроэнергии.

свет
штрафы
электроэнергия
блэкаут
война в Украине
энергосистема
генераторы

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