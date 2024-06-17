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Штрафи за гучні генератори — Гарік Корогодський висловив обурення

17 червня 2024 02:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Штрафи за гучні генератори — Гарік Корогодський висловив обурення
Електрогенератор біля магазину. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Замість того, аби підтримати нові джерела електропостачання субсидіями або кредитами, в Україні нагадали про штрафи за генератори, які працюють надто гучно. 

Про це у неділю, 16 червня, на своїй сторінці Facebook написав бізнесмен Гарік Корогодський

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Незручна війна і шумні генератори 

На думку Корогодського, війна — шумна річ, і звуки тривоги також перевищують шумовий поріг. Але у цих складних умовах держава не прагне допомогти підприємцям, а навпаки — ускладнює їм життя. 

"Але нам нагадали, що будуть штрафи, за умови повторної роботи — а вона буде, бо генератор не г****н, він не одноразовий — на нас чекає конфіскація", — написав Гарік Корогодський.

Підприємців будуть штрафувати за гучну роботу електрогенераторів
Скриншот Facebook/Гарик Корогодский

Згідно з Кодексом адміністративних правопорушень власників гучних генераторів спочатку попереджатимуть в усній формі, а потім буде штраф: 

  • штраф для фізичних осіб у розмірі 5-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-255 грн);
  • штраф для юридичних осіб у розмірі 15-30 неоподатковуваних мінімумів (255-510 грн).

Нагадаємо, графіки відключення світла в Україні в понеділок, 17 червня, діятимуть для мешканців усіх областей. Енергетики попереджають про погодинні відключення з 08:00 до 24:00. 

До слова, в "Укренерго" прогнозують погіршення ситуації з електроенергією у липні. 

світло
електроенергія
Гарік Корогодський
шум
війна
генератори

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