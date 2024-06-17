Штрафы за громкие генераторы - Гарик Корогодский выразил возмущение

Электрогенератор возле магазина. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Вместо того чтобы поддержать новые источники электроснабжения субсидиями или кредитами, в Украине напомнили о штрафах за генераторы, которые работают слишком громко.

Об этом в воскресенье, 16 июня, на своей странице Facebook написал бизнесмен Гарик Корогодский.

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По мнению Корогодского, война шумная вещь, и звуки тревоги также превышают шумовой порог. Но в этих сложных условиях государство не стремится помочь предпринимателям, а наоборот усложняет им жизнь.

"Но нам напомнили, что будут штрафы, при условии повторной работы — а она будет, потому что генератор не г****н, он не одноразовый — нас ждет конфискация", — написал Гарик Корогодский.

Скриншот Facebook/Гарик Корогодский

Согласно Кодексу административных правонарушений владельцев громких генераторов сначала будут предупреждать в устной форме, а затем штрафовать:

штраф для физических лиц в размере 5-15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (85-255 грн);

штраф для юридических лиц в размере 15-30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (255-510 грн).

Напомним, графики отключения света в Украине в понедельник, 17 июня, будут действовать для жителей всех областей. Энергетики предупреждают о почасовых отключениях с 08:00 до 24:00.

К слову, в "Укрэнерго" прогнозируют ухудшение ситуации с электроэнергией в июле.