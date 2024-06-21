Графіки відключень світла в Україні 21 червня

Багатоповерхівки без світла в одному з районів Києва. Фото ілюстративне: УНІАН

У п'ятницю, 21 червня, відключення світла будуть жорсткішими. Впродовж доби електроенергію погодинно вимикатимуть у всіх регіонах України. А у проміжках 00:00-00:06 та 13:00-23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Про це у четвер, 20 червня, повідомили в енергетичній компанії "Укренерго".

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Цієї п'ятниці світло вимикатимуть частіше через наслідки масованих атак росіян. У ніч на 20 червня під удар окупантів потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій і Київській областях.

"Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", — нагадують в "Укренерго".

Скриншот Telegram/НЕК "Укренерго" — NPC Ukrenergo

Вранці, 20 червня, в "Укренерго" також попереджали українців про посилення погодинних відключень електроенергії з 11-ї години ранку.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує, що частину енергооб’єктів, які пошкодила РФ, вдасться відновити протягом наступних 6-8 місяців.

Раніше в "Укренерго" розповіли про новий метод розподілу дефіциту електричної енергії між регіонами. Тепер відключення світла в областях відбувається більш рівномірно.