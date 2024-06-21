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Ще більше обмежень — графіки вимкнення світла у п'ятницю

21 червня 2024 00:01
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключень світла в Україні 21 червня
Багатоповерхівки без світла в одному з районів Києва. Фото ілюстративне: УНІАН
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У п'ятницю, 21 червня, відключення світла будуть жорсткішими. Впродовж доби електроенергію погодинно вимикатимуть у всіх регіонах України. А у проміжках 00:00-00:06 та 13:00-23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Про це у четвер, 20 червня, повідомили в енергетичній компанії "Укренерго"

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Уточнена інформація про обмеження енергоживлення 21 червня 

Цієї п'ятниці світло вимикатимуть частіше через наслідки масованих атак росіян. У ніч на 20 червня під удар окупантів потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій і Київській областях.

"Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", — нагадують в "Укренерго". 

Графік відключень світла в України 21 червня
Скриншот Telegram/НЕК "Укренерго" — NPC Ukrenergo

Вранці, 20 червня, в "Укренерго" також попереджали українців про посилення погодинних відключень електроенергії з 11-ї години ранку. 

Нагадаємо,  директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує, що частину енергооб’єктів, які пошкодила РФ, вдасться відновити протягом наступних 6-8 місяців.

Раніше в "Укренерго" розповіли про новий метод розподілу дефіциту електричної енергії між регіонами. Тепер відключення світла в областях відбувається більш рівномірно.

електроенергія
Укренерго
відключення світла
світло
блекаут

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