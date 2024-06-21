Графики отключения света в Украине 21 июня

Многоэтажки без света в одном из районов Киева. Фото иллюстративное: УНИАН

В пятницу, 21 июня, отключения света будут жестче. В течение суток почасовые ограничения електроэнергии применят во всех регионах Украины. А в промежутках 00:00-00:06 и 13:00-23:00 ограничений будет больше.

Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в энергетической компании "Укрэнерго".

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В эту пятницу свет будут выключать чаще из-за последствий массированных атак россиян. В ночь на 20 июня под удар окупантов попали объекты энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", — напоминают в "Укрэнерго".

Скриншот Telegram/НЭК "Укрэнерго" — NPC Ukrenergo

Утром, 20 июня, в "Укрэнерго" также предупреждали украинцев об усилении почасовых отключений электроэнергии с 11 часов утра.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что часть поврежденных РФ энергообъектов удастся восстановить в течение следующих 6-8 месяцев.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали о новом методе распределения дефицита электрической энергии между регионами. Теперь отключение света в областях происходит более умеренно.