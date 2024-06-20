В НЭК "Украина" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в четверг, 20 июня

Город во время блэкаута. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 20 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений. Ограничения будут действовать для промышленных и бытовых потребителей.

Об этом в среду, 19 июня, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Ограничения электроснабжения будут применять в период с 06:00 до 24:00. Сначала планировали отключать свет на протяжении всех суток, но затем действие графиков в период с 00:00 до 06:00 отменили.

Скриншот сообщений НЭК "Укрэнерго"

Отключать свет приходится, потому что в рабочие дни и жару растет потребление.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать не будут.

Напомним, в среду, 19 июня, свет по всей территории Украины также отключали в течение всех суток по почасовым графикам.

Также мы сообщали, когда в Украине появятся накопители энергии. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что в этом году Украина будет зимовать без накопителей, потому что сейчас такие технологии только тестируют и совершенствуют.