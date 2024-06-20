В НЭК "Украина" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в четверг, 20 июня

Ограничения электропотребления — в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет в четверг
В четверг, 20 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений. Ограничения будут действовать для промышленных и бытовых потребителей.
Об этом в среду, 19 июня, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Когда будут отключать свет в Украине 20 июня
Ограничения электроснабжения будут применять в период с 06:00 до 24:00. Сначала планировали отключать свет на протяжении всех суток, но затем действие графиков в период с 00:00 до 06:00 отменили.
Отключать свет приходится, потому что в рабочие дни и жару растет потребление.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать не будут.
Напомним, в среду, 19 июня, свет по всей территории Украины также отключали в течение всех суток по почасовым графикам.
Также мы сообщали, когда в Украине появятся накопители энергии. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что в этом году Украина будет зимовать без накопителей, потому что сейчас такие технологии только тестируют и совершенствуют.
Читайте Новини.LIVE!