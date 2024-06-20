Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Свет arrow Ограничения электропотребления — в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет в четверг arrow

Ограничения электропотребления — в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет в четверг

20 июня 2024 00:00
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
В НЭК "Украина" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в четверг, 20 июня
Город во время блэкаута. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В четверг, 20 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений. Ограничения будут действовать для промышленных и бытовых потребителей.

Об этом в среду, 19 июня, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Читайте также:

Когда будут отключать свет в Украине 20 июня

Ограничения электроснабжения будут применять в период с 06:00 до 24:00. Сначала планировали отключать свет на протяжении всех суток, но затем действие графиков в период с 00:00 до 06:00 отменили.

Ограничения электропотребления — в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет в четверг - фото 1
Скриншот сообщений НЭК "Укрэнерго"

Отключать свет приходится, потому что в рабочие дни и жару растет потребление.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать не будут.

Напомним, в среду, 19 июня, свет по всей территории Украины также отключали в течение всех суток по почасовым графикам.

Также мы сообщали, когда в Украине появятся накопители энергии. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что в этом году Украина будет зимовать без накопителей, потому что сейчас такие технологии только тестируют и совершенствуют.

электроэнергия
электроснабжение
Укрэнерго
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности