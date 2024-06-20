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Обмеження електроспоживання — в Укренерго розповіли, як відключатимуть світло в четвер

20 червня 2024 00:00
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
У НЕК "України" розповіли, як обмежуватимуть споживання електроенергії в четвер, 20 червня
Місто під час блекауту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У четвер, 20 червня, усі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень. Обмеження діятимуть для промислових і побутових споживачів.

Про це в середу, 19 червня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Обмеження електропостачання застосовуватимуть у період від 06:00 до 24:00. Спочатку планували відключати світло впродовж усієї доби, але потім дію графіків у період від 00:00 до 06:00 скасували.

Обмеження електроспоживання — в Укренерго розповіли, як відключатимуть світло в четвер - фото 1
Скриншот повідомлень НЕК "Укренерго"

Відключати світло доводиться, бо в робочі дні та спеку зростає споживання.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть.

Нагадаємо, у середу, 19 червня, світло по всій території України також відключали протягом усієї доби за погодинними графіками.

Також ми повідомляли, коли в Україні з'являться накопичувачі енергії. Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук заявила, що цьогоріч Україна зимуватиме без накопичувачів, бо зараз такі технології лише тестують і вдосконалюють.

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Укренерго
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