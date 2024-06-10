Новый тариф на свет – что нужно знать украинцам

Человек смотрит на счетчик. Фото: Радио Трек

С 1 июня решением Кабинета Министров Украины был изменен тариф на электроэнергию. Следовательно, украинцы начали интересоваться тем, сколько теперь будут платить за свет, будут ли предоставляться субсидии и будет ли действовать в дальнейшем "ночной" тариф.

На эти и другие часто задаваемые вопросы потребителей ответили в YASNO в комментарии для Новини.LIVE.

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"С 1.06.2024 г. по 30.04.2025г. Кабмин установил для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию независимо от объема потребления — 4,32 грн/кВт∙ч. например, 50, 150, 250 кВт∙ч и т.д.), при начислении весь объем будет умножен на цену 4,32 грн", — говорят в компании.

Отмечается, что отдельный тариф действует только для квартир и домов с электроотоплением только в период с 1 октября по 30 апреля. В настоящее время при потреблении до 2000 кВт·ч/мес включительно они будут платить по цене 2,64 грн/кВт·ч за весь объем, а более 2000 кВт·ч/мес — 4,32 грн/кВт·ч за весь объем.

Кроме того, с 1 июня по 30 сентября для квартир и домов с электроотоплением будет действовать тариф, как и для потребителей без электроотопления — 4,32 грн/кВт∙ч.

В компании отмечают, что тарифные коэффициенты для многозонных устройств учета остаются без изменений. То есть, если в доме установлен двухзонный счетчик, то потребленная с 23:00 до 7:00 электроэнергия будет стоить вдвое дешевле. "Ночной" тариф будет распространяться как на потребителей с электроотоплением, так и без.

Что касается льгот и субсидий на оплату электроэнергии, то в компании отмечают, что постановление Кабмина по тарифам с 1.06.2024 г. не затрагивает механизм назначения жилищных субсидий и других льгот. Электропоставщики не занимаются их оформлением и выплатами. Чтобы узнать, имеет ли право ваша семья на получение субсидии или льгот, следует обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.

В YASNO говорят, что изменение тарифа не связано со стабилизационными и экстренными отключениями, не влияет на их продолжительность и периодичность. Отключения применяются из-за вражеских обстрелов и дефицита, возникшего в энергосистеме.

"Когда действует отключение, электроэнергия в доме не потребляется, соответственно, и счетчик не наматывает киловатт часа. Если потребитель вовремя передает показания, тогда он будет платить только за использованный объем электроэнергии. Но если оператор системы распределения не получает показания от клиента, он вынужден рассчитывать объем потребления по-среднему. Для этого за основу берут показания счетчика, которые фиксировались в предыдущие периоды", — говорят и компании.

Чтобы избежать этого, клиентам YASNO следует регулярно передавать показания: за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего.

Вместе с тем, сэкономить средства на оплате за свет можно, соблюдая рациональное потребление:

• если до сих пор пользуетесь лампами накаливания, замените их на LED-лампы, потребляющие до 10 раз меньше энергии;

• Всегда выключайте освещение в комнате, даже если выходите ненадолго. Также выключайте из сети неиспользуемые электроприборы;

• не устанавливайте бойлер на максимальную температуру нагрева;

• по возможности реже включайте кондиционер.

Чтобы уменьшить нагрев помещения, производите влажную уборку, а также установите жалюзи или заклейте окна специальной пленкой, отражающей тепло.

Напомним, графики отключения света сегодня будут действовать почасово, начиная с 16:00 и до 22:00. Из-за аварийной ситуации в электросетях обесточивались потребители в Сумской и Харьковской областях.

К слову, с 24 июня вступит в силу постановление о справедливом распределении лимитов по регионам. Из доступной электроэнергии будет вычитаться объем, который идет на критическую инфраструктуру, поэтому продолжительность отключений в Украине должна быть выровнена.

В Украине после повышения тарифа на электрическую энергию из-за нехватки финансов в энергосфере сохранится помощь на покрытие расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг для уязвимых категорий граждан.