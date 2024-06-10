Новий тариф на світло - що треба знати українцям

Чоловік дивиться на лічильник. Фото: Радіо Трек

З 1 червня рішенням Кабінету Міністрів України було змінено тариф на електроенергію. Відтак, українці почали цікавитися тим, скільки тепер сплачуватимуть за світло, чи будуть надаватися субсидії та чи діятиме надалі "нічний" тариф.

На ці та інші найпоширеніші запитання споживачів відповіли в YASNO у коментарі для Новини.LIVE.

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"З 1.06.2024 р. по 30.04.2025р. Кабмін встановив для всіх жителів України єдину фіксовану ціну на електроенергію незалежно від обсягу споживання — 4,32 грн/кВт∙год. Це означає, що скільки б не було використано електроенергії протягом місяця (наприклад, 50, 150, 250 кВт∙год і т.д.), при нарахуванні весь обсяг буде помножений на ціну 4,32 грн", — кажуть у компанії.

Також зазначається, що окремий тариф діє лише для квартир та будинків з електроопаленням тільки у період з 1 жовтня по 30 квітня. У цей час при споживанні до 2000 кВт∙год/міс включно вони сплачуватимуть за ціною 2,64 грн/кВт∙год за весь обсяг, а понад 2000 кВт∙год/міс - 4,32 грн/кВт∙год за весь обсяг.

Крім того, з 1 червня по 30 вересня для квартир і будинків з електроопаленням діятиме тариф, як і для споживачів без електроопалення — 4,32 грн/кВт∙год.

У компанії зазначають, що тарифні коефіцієнти для багатозонних приладів обліку залишаються без змін. Тобто, якщо в оселі встановлений двозонний лічильник, то спожита з 23:00 до 7:00 електроенергія буде коштувати вдвічі дешевше. "Нічний" тариф поширюватиметься як на споживачів з електроопаленням, так і без.

Щодо пільг та субсидій на оплату електроенергії, то в компанії зазначають, що постанова Кабміну щодо тарифів з 1.06.2024 р. не зачіпає механізм призначення житлових субсидій та інших пільг. Електропостачальники не займаються їх оформленням та виплатами. Щоб дізнатися, чи має право ваша родина на отримання субсидії чи пільг, слід звертатися до органів Пенсійного фонду України.

До слова, у YASNO кажуть, що зміна тарифу не пов’язана зі стабілізаційними та екстреними відключеннями, не впливає на їх тривалість і періодичність. Відключення застосовуються через ворожі обстріли та дефіцит, який виник в енергосистемі.

"Коли діє відключення, електроенергія в оселі не споживається, відповідно, і лічильник не намотує кіловат∙години. Якщо споживач вчасно передає показання, тоді він буде сплачувати лише за використаний обсяг електроенергії. Але якщо оператор системи розподілу не отримує показання від клієнта, він змушений розраховувати обсяг споживання по-середньому. Для цього за основу беруть показання лічильника, які фіксувались у попередні періоди. Відтак, може бути суттєва похибка: нарахування за місяць, коли часто вимикали світло, виявляться такими ж, як і за місяць без відключень", — кажуть і компанії.

Аби цього уникнути, клієнтам YASNO слід регулярно передавати показання: за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного.

Разом з тим, заощадити кошти на оплаті за світло можна, дотримуючись раціонального споживання:

• якщо досі користуєтеся лампами розжарювання, замініть їх на LED-лампи, які споживають до 10 разів менше енергії;

• завжди вимикайте освітлення у кімнаті, навіть якщо виходите ненадовго. Також вимикайте з мережі електроприлади, які не використовуєте;

• не встановлюйте бойлер на максимальну температуру нагрівання;

• за можливості рідше вмикайте кондиціонер.

Щоб зменшити нагрівання приміщення, робіть вологе прибирання, а також встановіть жалюзі або заклейте вікна спеціальною плівкою, яка віддзеркалює тепло.

Нагадаємо, графіки відключення світла сьогодні діятимуть погодинно, починаючи з 16:00 і до 22:00. Через аварійну ситуацію в електромережах знеструмлювалися споживачі у Сумській та Харківській областях.

До слова, з 24 червня набуде чинності постанова про справедливий розподіл лімітів по регіонах. З доступної електроенергії буде відніматися обсяг, який йде на критичну інфраструктуру, тож тривалість відключень в Україні має вирівнятися.

В Україні після підвищення тарифу на електричну енергію через нестачу фінансів в енергосфері збережеться допомога на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг для вразливих категорій громадян.