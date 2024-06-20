Литвин подчеркнул важность распределенной генерации и альтернативных источников энергии для бизнеса

Работники Днестровской ГАЭС. Фото: Укргидроэнерго

Глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин отметил, что строительство 1 ГВт маневровых мощностей в энергосистеме Украины в короткие сроки является сложной задачей из-за бюрократических преград. Он добавил, что дефицит газовых турбин в мире ограничивает их доступность, и для обеспечения энергией бизнеса нужно учитывать различные источники, в частности солнечные электростанции и биотопливо.

Об этом рассказал глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин в интервью Экономические правде.

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На вопрос, сможет ли Украина в этом году построить 1 ГВт маневровых мощностей в энергосистеме, а именно – распределенной газовой генерации. Литвин ответил, что подобные объемы в такие сроки в Украине никогда не строились. Ведь есть бюрократические процедуры, разработка проектной документации, прохождение экспертизы, разрешения, подключение к сети.

Он добавил, что строительство распределенной генерации необходимо. Чем больше таких систем, тем лучше.

"Заявление Зеленского я больше рассматриваю как посыл, что все должно быть настолько быстро, насколько это физически возможно. Что все препятствия, по меньшей мере, бумажные, будут сняты для того, чтобы кто угодно, особенно частный сектор, мог быстро привезти, построить, подключить оборудование. Особенно если это не просто газовая турбина, которая дает электроэнергию, а еще и когенерационная установка, которая будет давать и тепло, что особенно критично зимой" , — отметил Литвин.

Достаточно ли в мире производится газотурбинных станций, чтобы мы могли их покупать

Глава Ассоциации энергоаудиторов рассказал, что производство газовых турбин более сложно и ограничено. Есть дефицит таких станций, который может расти, что выгодно европейским, американским и азиатским производителям. Все будет зависеть от платежеспособности и выполнения обязательств со стороны Украины по таким системам.

"Это гораздо сложнее оборудования, чем трансформаторы, с точки зрения производства и количества компаний-производителей. Уже сейчас в мире есть дефицит, связанный с Украиной. Большие частные компании также начали искать такие станции для своих нужд. На рынке сложилась ситуация, когда генерировать энергию для собственных нужд можно дешевле, чем покупать из сети.

Как бизнес может обеспечить себя электроэнергией

Литвин отметил, что солнечные электростанции могут снабжать энергией летом, но зимой придется использовать сеть или генераторы.

"Для каждого потребителя, промышленного и бытового, нужно просчитывать модель потребления. Солнце и гибридные солнечные установки летом могут обеспечить работу предприятия, но зимой солнечная генерация в пять-десять раз меньше. Тогда все равно придется использовать сеть или топливные генераторы. Биотопливо – хороший вариант для определенных регионов, его внедряют все больше агропредприятий", — рассказал глава ассоциации.

Он добавил, что биотопливо становится популярным, особенно среди агропредприятий. У нас дефицит газа, поэтому лучше использовать внутренние ресурсы, такие как аграрные отходы.

"Пока в Украине дефицит газа, мы на грани импорта. Лучше использовать внутреннее сырье, а природный газ экспортировать и зарабатывать валюту",— сказал Литвин.

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" начало выдавать выгодные кредиты бизнесу на энергогенерацию. Известны условия государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Также мы писали, что Укргидроэнерго в краткосрочной перспективе планирует восстановить 1 ГВт генерации. Еще 2,5 ГВт – в долгосрочных планах строительства.