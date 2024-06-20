Литвин підкреслив важливість розподіленої генерації та альтернативних джерел енергії для бізнесу

Працівники Дністровській ГАЕС. Фото: Укргідроенерго

Голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин зазначив, що будівництво 1 ГВт маневрових потужностей в енергосистемі України в короткі терміни є складним завданням через бюрократичні перепони. Він додав, що дефіцит газових турбін у світі обмежує їх доступність, і для забезпечення енергією, бізнесу потрібно враховувати різні джерела, зокрема сонячні електростанції та біопаливо.

Про це розповів голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин в інтерв'ю Економічні правді.

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Маневровані потужності в енергосистемі

На запитання чи зможе Україна цьогоріч побудувати 1 ГВт маневрових потужностей в енергосистемі, а саме – розподіленої газової генерації. Литвин відповів, що такі обсяги в такі терміни в Україні ніколи не будувалися. Адже існують бюрократичні процедури, розробка проєктної документації, проходження експертизи, дозволи, підключення до мережі.

Він додав, що будівництво розподіленої генерації необхідне. Чим більше таких систем, тим краще.

"Заяву Зеленського я більше розглядаю як посил, що все має бути настільки швидко, наскільки це фізично можливо. Що всі перепони, щонайменше паперові, будуть зняті для того, щоб хто завгодно, особливо приватний сектор, міг швидко привезти, побудувати, підключити обладнання.Особливо якщо це не просто газова турбіна, яка дає електроенергію, а ще й когенераційна установка, яка буде давати і тепло, що особливо критично взимку", — зазначив Литвин.

Чи достатньо у світі виробляється газотурбінних станцій, аби ми могли їх купувати

Голова Асоціації енергоаудиторів розповів, що виробництво газових турбін складніше і обмежене. Є дефіцит таких станцій, який може зростати, що вигідно для європейських, американських та азійських виробників. Усе залежатиме від платоспроможності та виконання зобов'язань з боку України щодо таких систем.

"Це набагато складніше обладнання, ніж трансформатори, з точки зору виробництва та кількості компаній-виробників. Уже зараз у світі є дефіцит, пов'язаний з Україною. Великі приватні компанії також почали шукати такі станції для своїх потреб. На ринку склалася ситуація, коли генерувати енергію для власних потреб можна дешевше, ніж купувати з мережі. На це накладаються дефіцит потужностей та відключення", — заявив Литвин.

Як бізнес може забезпечити себе електроенергією

Литвин зауважив, що сонячні електростанції можуть забезпечувати енергією влітку, але взимку доведеться використовувати мережу або генератори.

"Для кожного споживача, промислового та побутового, потрібно прораховувати модель споживання. Сонце і гібридні сонячні установки влітку можуть забезпечити роботу підприємства, але взимку сонячна генерація у пʼять-десять разів менша. Тоді все одно доведеться використовувати мережу або паливні генератори. Біопаливо – хороший варіант для певних регіонів, його впроваджують дедалі більше агропідприємств", — розповів голова асоціації.

Він додав, що біопаливо стає популярним, особливо серед агропідприємств. В Україні дефіцит газу, тому краще використовувати внутрішні ресурси, такі як аграрні відходи.

"Наразі в Україні дефіцит газу, ми на межі імпорту. Краще використовувати внутрішню сировину, а природний газ експортувати і заробляти валюту", — сказав Литвин.

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" почала видавати вигідні кредити бізнесу на енергогенерацію. Відомо умови державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Також ми писали, що Укргідроенерго у короткостроковій перспективі планує відновити 1 ГВт генерації. Ще 2,5 ГВт — у довгострокових планах будівництва.