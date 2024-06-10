Ціну на електрику знижено — як отримати економний лічильник безплатно

Багатозонний лічильник. Фото: 5watt.ua

В Україні після червневого підвищення тарифу на електричну енергію побутові споживачі почали переходити на використання "економних" лічильників, які дозволяють платити на 50% менше. При цьому дехто може отримати прилади безплатно.

Про це повідомляє видання Today.ua.

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Українці з червня 2024 року будуть змушені платити за електроенергію 4,32 гривні за кіловат-годину. За рекомендацією Міністерства енергетики, ті, хто не бажає переплачувати, почали переходити з традиційних лічильників на двозонні.

У відомстві пояснили, що такі прилади рахують використання обсягів електрики залежно від часу доби. З огляду на це, можна використовувати енергомістку побутову техніку у нічний час, з 23:00 до 07:00. У такий період вона обійдеться у 2,16 грн/кВт-год. Вдень, з 07:00 до 23:00, такий лічильник рахуватиме вартість за 4,32 грн/кВт-год.

Встановлення економних лічильників

Також громадяни можуть долучитися до інвестиційної програми з безкоштовної заміни звичайних лічильників на економні. Такою можливістю можна скористатися як у великих містах, так і в селах. Щодо наявності такої можливості у кожному конкретному населеному пункті — потрібно уточнювати у постачальника.

Зокрема, кияни можуть перевірити свою адресу на сайті ДТЕК "Київські електромережі". Якщо виявиться власна адреса, то лічильник замінять на двозонний, а якщо ні — потрібно буде заплатити на встановлення приладу.

Видання повідомило, що, зокрема, для заміни приладу у звичайній квартирі у Вінниці в тамтешньому обленерго закликали самостійно придбати однотарифний двозонний лічильник (однофазний з можливістю програмування). Коштує лічильник від 1,5 тис. гривень.

Після придбання двозонного — його треба відвести до постачальника на програмування (на це піде 1,5 місяця). Там потрібно надати паспорт, податковий номер та старий договір на отримання послуг компанії. Після здійснення програмування споживачеві оформлять новий договір та нададуть новий рахунок.

На заміну приладу відводиться 14 днів після замовлення послуги. Коштує 300 гривень. Новий двозонний прилад має окупити себе за шість місяців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українському уряді назвали реальну вартість електричної енергії в країні. Чергове підвищення на 60% є найнижчою собівартістю найдешевшої електроенергії.

Також повідомлялося, що у Міненерго вже готуються до опалювального сезону. У відомстві працюють над новими графіками погодинних відключень електрики.