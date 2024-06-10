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Выгодные цены — как получить экономные счетчики электричества бесплатно

10 июня 2024 22:55
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков
Цена на электричество снижена — как получить экономный счетчик бесплатно
Многозонный счетчик. Фото: 5watt.ua
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков

В Украине после июньского повышения тарифа на электрическую энергию бытовые потребители стали переходить на использование "экономных" счетчиков, позволяющих платить на 50% меньше. При этом некоторые могут получить приборы бесплатно.

Об этом сообщает издание Today.ua.

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Украинцы с июня 2024 года будут вынуждены платить за электроэнергию 4,32 гривны за киловатт-час. По рекомендации Министерства энергетики, те, кто не желает переплачивать, начали переходить с традиционных счетчиков на двухзонные.

В ведомстве пояснили, что такие приборы считают использование объема электричества в зависимости от времени суток. Учитывая это, можно использовать энергоемкую бытовую технику в ночное время, с 23:00 до 07:00. В такой период она обойдется в 2,16 грн/кВт-ч. Днем с 07:00 до 23:00 такой счетчик будет считать стоимость по 4,32 грн/кВт-час.

Установка экономных счетчиков

Также граждане могут присоединиться к инвестиционной программе по бесплатной замене обычных счетчиков на экономные. Такой возможностью можно воспользоваться как в больших городах, так и в деревнях. Относительно наличия такой возможности в каждом конкретном населенном пункте нужно уточнять у поставщика.

В частности, киевляне могут проверить свой адрес на сайте ДТЭК "Киевские электросети". Если найдется собственный адрес, то счетчик заменят двухзонным, а если нет — нужно будет заплатить на установку прибора.

Издание сообщило, что для замены прибора в обычной квартире в Виннице в облэнерго призвали самостоятельно приобрести однотарифный двухзонный счетчик (однофазный с возможностью программирования). Стоит счетчик от 1,5 тыс. грн.

После приобретения двухзонного — его нужно отвести к поставщику на программирование (на это уйдет 1,5 месяца). Там необходимо предоставить паспорт, налоговый номер и старый договор на получение услуг компании. После программирования потребителю оформят новый договор и предоставят новый счет.

На замену прибора отводится 14 дней после заказа услуги. Стоит 300 гривен. Новый двухзонный прибор должен окупить себя через шесть месяцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в украинском правительстве назвали реальную стоимость электрической энергии в стране. Очередное повышение на 60% является самой низкой себестоимостью дешевой электроэнергии.

Также сообщалось, что в Минэнерго уже готовятся к отопительному сезону. В ведомстве работают над новыми графиками почасовых отключений электричества.

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