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У серпні відключень світла може поменшати — прогноз Укренерго

15 липня 2024 21:29
Анатолій Слюсар - Редактор
Коли відключень світла стане менше — відповідь Укренерго
Енергетики ремонтують пошкоджені обстрілами мережі. Фото: АТ "Харківобленерго"
Анатолій Слюсар - Редактор

У серпні в Україні трохи може зменшиться обсяг обмежень подачі електроенергії: як наслідок, відключень світла має стати менше, або ж вони будуть менш тривалими. Причина — деякі енергетичні об'єкти повернуться до роботи після планових ремонтів.

Про це повідомила речниця Національної енергетичної компанії "Укренерго" Марія Цатурян, пише OBOZREVATEL.

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Важливою умовою в Укренерго назвали відсутність обстрілів української енергосистеми військовими РФ.

"В серпні має трохи зменшитися обсяг обмежень. це пов'язано з тим, що деякі об'єкти енергетичні повернуться в роботу після планових ремонтів. Звісно, якщо не буде нових російських ударів", — йдеться у повідомленні.

Як нагадала речниця Укренерго, наразі внаслідок обстрілів теплових та гідроелектростанцій українська енергосистема втратила понад 9 ГВт виробничих потужностей.

"Для розуміння масштабу: стільки ж влітку в піковий годинник споживають Нідерланди або Фінляндія", — зазначила Цатурян.

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На ситуацію з енергопостачанням осель українців взимку впливатимуть два фактори:

  • інтенсивність ворожих обстрілів та успішність протидії російським атакам з боку Сил Оборони;
  • кількість обладнання, яке вдасться відновити на українських електростанціях.

"Це важкі габаритні роботи і над відновленням електростанцій наші колеги працюють 24/7. Як ви розумієте, плани ворога нам не відомі. Але ризик повторення атак на енергетику залишається високим", — підсумувала Цатурян.

Нагадаємо, в Центрі досліджень енергетики прогнозують, що  вже у вересні-жовтні існує ймовірність скасування відключень світла.

Також ми писали, що через спеку в Україні енергетики застосовують обмеження електрики в чотири черги одразу.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував, коли скоротять тривалість відключень світла

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