Як відключатимуть світло 12 липня — дані Укренерго

Генератори у місті. Фото: Новини.LIVE

В Укренерго попередили про чотири черги відключень, які діятимуть у всіх областях з 14:00 до 24:00. Причина — стабільно високе споживання електроенергії через спеку.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у п'ятницю, 12 липня.

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Сьогодні, 12 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 14:00 до 24:00 для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години — діють три черги.

"Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області", — нагадали в Укренерго.

Споживання електроенергії в країні – на максимальній позначці для літнього періоду. Причина – аномальна спека в Україні (понад +33 °C) та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів. З початку року росіяни здійснили 8 масованих атак на енергосистему. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій.

Аварійна допомога

Сьогодні з 00:00 до 6:00 для зменшення обсягу дефіциту Укренерго залучало аварійне постачання від енергосистеми Польщі. Увечері Диспетчерський центр Укренерго також планує залучати аварійне постачання з європейських країн для підтримки резервів в системі та зменшення дефіциту енергії.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 25 089 МВт/год, з максимальною потужністю 1396 МВт. Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі обсяг імпорту зменшився, у порівнянні з вчорашнім днем.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Мережі Укренерго та обленерго

На ранок залишаються знеструмленими 478 населених пунктів.

Через негоду: є знеструмлення в Івано-Франківській області

є знеструмлення в Івано-Франківській області Через бойові дії: є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. З технічних причин: знеструмлювалися споживачі у Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, коли поменшає віялових відключень — ближче до кінця липня чи початку серпня, коли спека піде на спад, ситуація почне покращуватися.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував, коли скоротять тривалість відключень світла.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, жителі міста можуть отримати до 200 тис. грн за придбані електрогенератори — подробиці програми.