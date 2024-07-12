Как будут отключать свет 12 июля — данные Укрэнерго

Генераторы в городе. Фото: Новини.LIVE

В Укрэнерго предупредили о четырех очередях отключений, которые будут действовать во всех областях с 14:00 до 24:00. Причина — стабильно высокое потребление электроэнергии из-за жары.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в пятницу, 12 июля.

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Состояние энергосистемы

Сегодня, 12 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 14:00 до 24:00 для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы — действуют три очереди.

"Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области", — напомнили в Укрэнерго.

Потребление электроэнергии в стране — на максимальной отметке для летнего периода. Причина — аномальная жара в Украине (более +33 °C) и Европе при значительном дефиците энергии в украинской энергосистеме вследствие российских массированных ударов. С начала года россияне совершили 8 массированных атак на энергосистему. Вследствие этого страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций.

Аварийная помощь

Сегодня с 00:00 до 6:00 для уменьшения объема дефицита Укрэнерго привлекало аварийные поставки от энергосистемы Польши. Вечером Диспетчерский центр Укрэнерго также планирует привлекать аварийные поставки из европейских стран для поддержания резервов в системе и уменьшения дефицита энергии.

Импорт

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 25 089 МВт/ч, с максимальной мощностью 1396 МВт. Из-за аномальной жары и роста потребления в Европе объем импорта уменьшился по сравнению со вчерашним днем.

Экспорт

Не происходит и не предвидится.

Сети Укрэнерго и облэнерго

На утро остаются обесточенными 478 населенных пунктов.

Из-за непогоды: есть обесточивание в Ивано-Франковской области

есть обесточивание в Ивано-Франковской области Из-за боевых действий: есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. По техническим причинам: обесточивались потребители в Житомирской, Запорожской, Одесской, Сумской, Черниговской областях. Технические причины отключений связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также являются последствиями боевых действий в прифронтовых регионах.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, когда станет меньше веерных отключений — ближе к концу июля или началу августа, когда жара пойдет на убыль, ситуация начнет улучшаться.

Также премьер-министр Украины Денис Шмигаль спрогнозировал, когда сократят продолжительность отключений света.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, жители города могут получить до 200 тыс. грн за приобретенные электрогенераторы — подробности программы.