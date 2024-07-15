Відключення світла в Україні — чи стане їх менше

Энергетики ремонтируют поврежденные обстрелами сети. Фото: АО "Харьковоблэнерго"

В августе в Украине может немного уменьшиться объем ограничений подачи электроэнергии: как следствие, отключений света должно стать меньше или они будут менее длительными. Причина — некоторые энергетические объекты вернутся к работе после плановых ремонтов.

Об этом сообщила представитель Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Мария Цатурян, пишет OBOZREVATEL.

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Важным условием в Укрэнерго назвали отсутствие обстрелов украинской энергосистемы военными РФ.

"В августе должен немного уменьшиться объем ограничений. это связано с тем, что некоторые объекты энергетические вернутся в работу после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов", — говорится в сообщении.

Как напомнила пресс-секретарь Укрэнерго, сейчас в результате обстрелов тепловых и гидроэлектростанций украинская энергосистема потеряла более 9 ГВт производственных мощностей.

"Для понимания масштаба: столько же летом в пиковые часы потребляют Нидерланды или Финляндия", — отметила Цатурян.

Прогноз Укрэнерго на зиму 2024 года

На ситуацию с энергоснабжением домов украинцев зимой будут влиять два фактора:

интенсивность вражеских обстрелов и успешность противодействия российским атакам со стороны Сил Обороны;

количество оборудования, которое удастся восстановить на украинских электростанциях.

"Это тяжелые габаритные работы и над восстановлением электростанций наши коллеги работают 24/7. Как вы понимаете, планы врага нам не известны. Но риск повторения атак на энергетику остается высоким", — подытожила Цатурян.

Напомним, в Центре исследований энергетики прогнозируют, что уже в сентябре-октябре существует вероятность отмены отключений света.

Также мы писали, что из-за жары в Украине энергетики применяют ограничения электричества в четыре очереди сразу.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль спрогнозировал, когда сократят продолжительность отключений света.