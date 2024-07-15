Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Свет arrow В августе отключения света могут уменьшиться — прогноз Укрэнерго arrow

В августе отключения света могут уменьшиться — прогноз Укрэнерго

15 июля 2024 21:29
Анатолий Слюсарь - Редактор
Відключення світла в Україні — чи стане їх менше
Энергетики ремонтируют поврежденные обстрелами сети. Фото: АО "Харьковоблэнерго"
Анатолий Слюсарь - Редактор

В августе в Украине может немного уменьшиться объем ограничений подачи электроэнергии: как следствие, отключений света должно стать меньше или они будут менее длительными. Причина — некоторые энергетические объекты вернутся к работе после плановых ремонтов.

Об этом сообщила представитель Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Мария Цатурян, пишет OBOZREVATEL.

Читайте также:

Каково условие уменьшения отключений

Важным условием в Укрэнерго назвали отсутствие обстрелов украинской энергосистемы военными РФ.

"В августе должен немного уменьшиться объем ограничений. это связано с тем, что некоторые объекты энергетические вернутся в работу после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов", — говорится в сообщении.

Как напомнила пресс-секретарь Укрэнерго, сейчас в результате обстрелов тепловых и гидроэлектростанций украинская энергосистема потеряла более 9 ГВт производственных мощностей.

"Для понимания масштаба: столько же летом в пиковые часы потребляют Нидерланды или Финляндия", — отметила Цатурян.

Прогноз Укрэнерго на зиму 2024 года

На ситуацию с энергоснабжением домов украинцев зимой будут влиять два фактора:

  • интенсивность вражеских обстрелов и успешность противодействия российским атакам со стороны Сил Обороны;
  • количество оборудования, которое удастся восстановить на украинских электростанциях.

"Это тяжелые габаритные работы и над восстановлением электростанций наши коллеги работают 24/7. Как вы понимаете, планы врага нам не известны. Но риск повторения атак на энергетику остается высоким", — подытожила Цатурян.

Напомним, в Центре исследований энергетики прогнозируют, что уже в сентябре-октябре существует вероятность отмены отключений света.

Также мы писали, что из-за жары в Украине энергетики применяют ограничения электричества в четыре очереди сразу.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль спрогнозировал, когда сократят продолжительность отключений света.

война сфера энергетики Укрэнерго война в Украине энергетика отключения света свет блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля