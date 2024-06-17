Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світло arrow У Міненерго повідомили, скільки часу знадобиться на запуск ЗАЕС після деокупації arrow

У Міненерго повідомили, скільки часу знадобиться на запуск ЗАЕС після деокупації

17 червня 2024 23:16
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Міненерго повідомили, скільки часу знадобиться на запуск Запорізької АЕС після її деокупації
Російській військовий на території окупованої ЗАЕС. Фото ілюстративне: АР
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Щоб повернути під контроль України окуповану Запорізьку АЕС та запустити всі енергоблоки станції, знадобляться роки. Зараз технічний стан ЗАЕС — жахливий.  

Про це у понеділок, 17 червня, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Читайте також:

Обладнання Запорізької АЕС деградує 

Одну з найбільших атомних електростанцій Європи — Запорізьку АЕС — російські війська окупували у березні 2022 року. Відтоді ситуація на ЗАЕС тільки погіршується.

"Це стосується насамперед деградації обладнання, це буде велика проблема. Друга проблема — у зв'язку з підривом Каховської дамби є питання, яким чином ми забезпечимо воду на станції, якщо теоретично ми її запустимо. Третя — вийшов термін експлуатації палива", — розповів Галущенко.

За таких обставин запустити хоча б один енергоблок буде дуже складно, вважає міністр.

"Умовно, якщо ми отримаємо станцію, скільки часу треба, щоб її привести в робочий стан і працювати шістьома блоками, оцінити дуже складно. Але, за сьогоднішніми оцінками, це не місяці. На жаль, це роки", — констатував міністр енергетики України.

Також у Міненергетики повідомили, що Хмельницьку атомну електростанцію, яка постраждала під час обстрілів РФ, добудують, зокрема, за кредитні кошти. 

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей. 

сфера енергетики
Запорізька область
Запорізька АЕС
Герман Галущенко
окупація
Міненерго

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор