У Міненерго повідомили, скільки часу знадобиться на запуск Запорізької АЕС після її деокупації

Російській військовий на території окупованої ЗАЕС. Фото ілюстративне: АР

Щоб повернути під контроль України окуповану Запорізьку АЕС та запустити всі енергоблоки станції, знадобляться роки. Зараз технічний стан ЗАЕС — жахливий.

Про це у понеділок, 17 червня, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Обладнання Запорізької АЕС деградує

Одну з найбільших атомних електростанцій Європи — Запорізьку АЕС — російські війська окупували у березні 2022 року. Відтоді ситуація на ЗАЕС тільки погіршується.

"Це стосується насамперед деградації обладнання, це буде велика проблема. Друга проблема — у зв'язку з підривом Каховської дамби є питання, яким чином ми забезпечимо воду на станції, якщо теоретично ми її запустимо. Третя — вийшов термін експлуатації палива", — розповів Галущенко.

За таких обставин запустити хоча б один енергоблок буде дуже складно, вважає міністр.

"Умовно, якщо ми отримаємо станцію, скільки часу треба, щоб її привести в робочий стан і працювати шістьома блоками, оцінити дуже складно. Але, за сьогоднішніми оцінками, це не місяці. На жаль, це роки", — констатував міністр енергетики України.

Також у Міненергетики повідомили, що Хмельницьку атомну електростанцію, яка постраждала під час обстрілів РФ, добудують, зокрема, за кредитні кошти.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей.