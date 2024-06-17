В Минэнерго сообщили, сколько времени уйдет на запуск Запорожской АЭС после ее деоккупации

Российский военный на территории оккупированной ЗАЭС. Фото иллюстративное: АР

Чтобы вернуть под контроль Украины оккупированную Запорожскую АЭС и запустить все энергоблоки станции, понадобятся годы. Сейчас техническое состояние ЗАЭС ужасное.

Об этом в понедельник, 17 июня, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Оборудование Запорожской АЭС деградирует

Одну из крупнейших атомных электростанций Европы — Запорожскую АЭС — российские войска оккупировали в марте 2022 года. С тех пор ситуация на ЗАЭС только усугубляется.

"Это касается, прежде всего, деградации оборудования, это будет большая проблема. Вторая проблема — в связи с подрывом Каховской дамбы есть вопрос, каким образом мы обеспечим воду на станции, если теоретически мы ее запустим. Третья — истек срок эксплуатации топлива", — рассказал Галущенко.

В таких условиях запустить хотя бы один энергоблок будет очень сложно, считает министр.

"Условно, если мы получим станцию, сколько времени нужно, чтобы ее привести в рабочее состояние и работать шестью блоками, оценить очень сложно. Но, по сегодняшним оценкам, это не месяцы. К сожалению, это годы", — констатировал министр энергетики Украины.

Также в Минэнергетики сообщили, что пострадавшую во время обстрелов РФ Хмельницкую атомную электростанцию достроят, в частности, за кредитные средства.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей.