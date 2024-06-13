Графіки відключення світла в Україні 13 червня

У четвер світла не буде кілька годин — уточнений графік від Укренерго
У четвер, 13 червня, світло відключатимуть у всіх областях України. Але лише ввечері, з 20:00 до 22:00.
Про це у середу, 12 червня, повідомили в "Укренерго".
Відключення електроенергії 13 червня
В компанії "Укренерго" нагадують, що електропостачання об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, 13 червня обмежувати не будуть.
Напередодні, в Україні відключали світло з 15:00 до 23:00. Таке тривале обмеження було обумовлене двома причина. В ніч на 12 червня Росія атакувала українські електростанції. Друга причина — негода. Внаслідок дощів та шквального вітру були пошкоджені електромережі у шести областях України.
За словами народного депутата Володимира Арешонкова, російські окупанти знищили 80% теплової генерації та третину гідрогенерації України. Внаслідок ударів ворога втрачено вже дев'ять гігаватів потужностей.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими.
Читайте Новини.LIVE!