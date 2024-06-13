Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світло arrow У четвер світла не буде кілька годин — уточнений графік від Укренерго arrow

У четвер світла не буде кілька годин — уточнений графік від Укренерго

13 червня 2024 00:01
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключення світла в Україні 13 червня
Жінка з телефоном під час відлюченння світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У четвер, 13 червня, світло відключатимуть у всіх областях України. Але лише ввечері, з 20:00 до 22:00. 

Про це у середу, 12 червня, повідомили в "Укренерго".

Читайте також:

Відключення електроенергії 13 червня 

В компанії "Укренерго" нагадують, що електропостачання об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, 13 червня обмежувати не будуть.  

Графіки відключень світла в Україні 13 червня
Скриншот Facebook/НЕК "Укренерго" — NPC Ukrenergo

Напередодні, в Україні відключали світло з 15:00 до 23:00. Таке тривале обмеження було обумовлене двома причина. В ніч на 12 червня Росія атакувала українські електростанції. Друга причина — негода. Внаслідок дощів та шквального вітру були пошкоджені електромережі у шести областях України. 

За словами народного депутата Володимира Арешонкова,  російські окупанти знищили 80% теплової генерації та третину гідрогенерації України. Внаслідок ударів ворога втрачено вже дев'ять гігаватів потужностей.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими.

негода
відключення світла
світло
електроенергія
обстріли
блекаут
Укренерго

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна