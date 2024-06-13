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В четверг света не будет несколько часов — уточненный график от Укрэнерго

13 июня 2024 00:01
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Графики отключения света в Украине 13 июня
Женщина с телефоном во время отключения света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В четверг, 13 июня, свет будут отключать во всех областях Украины. Но только вечером, с 20:00 до 22:00.

Об этом в среду, 12 июня, сообщили в "Укрэнерго".

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Отключение электроэнергии 13 июня

В компании "Укрэнерго" напоминают, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд, 13 июня не будут ограничивать.

Графики отключения света в Украине 13 июня
Скриншот Facebook/НЕК "Укрэнерго" — NPC Ukrenergo

Накануне в Украине отключали свет с 15:00 до 23:00. Такое длительное ограничение было обусловлено двумя причинами. В ночь на 12 июня Россия атаковала украинские электростанции. Вторая причина — непогода. В результате дождей и шквального ветра были повреждены электросети в шести областях Украины.

По словам народного депутата Владимира Арешонкова, российские оккупанты уничтожили 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации Украины. В результате ударов врага потеряно уже девять гигаватт мощностей.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме.

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Укрэнерго

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