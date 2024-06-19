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Повышение тарифов на свет — как изменятся цены на хлеб

19 июня 2024 08:01
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы на свет ударят по ценам — как подорожает хлеб
Расчет за продукты в магазине. Фото: Depositphotos
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине возможен скачок цен на хлебобулочную продукцию из-за подорожания электроэнергии. Известно, на сколько может повыситься стоимость хлеба.

Об угрозе новых цен предупредили производители и представители Ассоциации пекарей Украины.

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Проблемы с выпеканием хлеба

По словам участников рынка, стоимость выпечки хлеба в период работы генератора увеличивается в три раза. В связи с внеграфиковыми отключениями много портится продукта на этапе производства, в итоге много бракованного хлеба. Эти расходы требуют компенсации.

Также отключения отрицательно сказываются на работе оборудования. Из-за таких "стрессов" приборы выходят из строя, необходимы специалисты для ремонтов, а это тоже стоит денег.

"Поймет ли вынужденные шаги покупатель — трудно сказать, потому что у потребителей тоже финансовые трудности и их тоже можно понять. Но у нас, производителей, выход: либо закрываться, либо поднимать цену", — сообщают производители.

Как изменится цена на хлеб

В Ассоциации пекарей также сообщают, что в стране подорожала мука, что тоже внесет вклад в конечную цену готовой продукции. Еще производители жалуются на дефицит рабочих рук в связи с мобилизацией, ростом стоимости бензина и дизельного горючего.

Там предполагают, что в итоге хлеб может прибавить в цене около 30% не только из-за изменения тарифов на электроэнергию, а также из-за перебоев в электроснабжении и других проблем. В то же время повышение цен прогнозируют постепенное. Сначала стоимость может вырасти на 20%, позже — больше.

Как отмечают производители, стоимость хлеба может подскочить до 50 гривен, что для малоимущих категорий граждан станет тяжелым испытанием.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной инспекции энергетического надзора была оценена возможность нового повышения тарифов на свет. В случае новых разрушений в энергетической инфраструктуре известно, откуда будут брать деньги.

Также в Украине может подняться цена на водоснабжение и водоотвод в 2024 году. Стоимость этой услуги не пересматривалась несколько лет, хотя на этом настаивают водоканалы.

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