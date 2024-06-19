Тарифи на світло вдарять по цінах — як подорожчає хліб

Розрахунок за продукти в магазині. Фото: Depositphotos

В Україні можливий стрибок цін на хлібобулочну продукцію через подорожчання електроенергії. Відомо, на скільки може підвищитись вартість хліба.

Про загрозу нових цін попередили виробники та представники Асоціації пекарів України.

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Проблеми з випіканням хліба

За словами учасників ринку, вартість випікання хліба у період роботи генератора зростає утричі. Через позаграфікові відключення багато псується продукту на етапі виробництва, у підсумку — багато бракованого хліба. Ці витрати вимагають компенсації.

Також відключення негативно впливають на роботу обладнання. Через такі "стреси" прилади виходять із ладу, необхідні спеціалісти для ремонтів, а це також коштує грошей.

"Чи зрозуміє вимушені кроки покупець — важко сказати, бо у споживачів також фінансові труднощі і їх теж можна зрозуміти. Але у нас, виробників, вихід: або закриватися, або підвищувати ціну", — повідомляють виробники.

Як зміниться ціна на хліб

В Асоціації пекарів також повідомляють, що в країні подорожчало борошно, що теж зробить внесок у кінцеву ціну готової продукції. Ще виробники нарікають на дефіцит робочих рук через мобілізацію, зростання вартості бензину та дизельного пального.

Там припускають, що хліб у підсумку може додати в ціні близько 30% не тільки через зміну тарифів на електроенергію, а також через перебої в електропостачанні та інші проблеми. Водночас підвищення цін прогнозують поступове. Спочатку вартість може зрости на 20%, згодом — більше.

Як зазначають виробники, вартість хліба може підскочити до 50 гривень, що для малозабезпечених категорій громадян стане важким випробуванням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній інспекції енергетичного нагляду оцінили можливість нового підвищення тарифів на світло. У разі нових руйнувань в енергетичній інфраструктурі відомо, звідки будуть брати гроші.

Також в Україні може зрости ціна на водопостачання та водовідведення у 2024 році. Вартість цієї послуги не переглядали кілька років, хоч на цьому наполягають водоканали.