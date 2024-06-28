В НЭК "Украина" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в пятницу, 28 июня

Мужчина сидит за столом со свечкой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 28 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.

Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Почему будут отключать свет

Причиной ограничений электроснабжения является сложная ситуация в энергосистеме после массированных российских обстрелов.

Питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничивать. Граждан призывают в часы, когда свет по графику есть, потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, отключение света в четверг, 27 июня, также применяли в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.

Также мы сообщали о прогнозе народного депутата Сергея Нагорняка касательно возобновления энергетики. По его мнению, до начала отопительного сезона сделать это не получится.