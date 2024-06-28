В НЭК "Украина" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в пятницу, 28 июня

Ограничения в течение суток — в НЭК "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет в пятницу
В пятницу, 28 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.
Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Почему будут отключать свет
Причиной ограничений электроснабжения является сложная ситуация в энергосистеме после массированных российских обстрелов.
Питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничивать. Граждан призывают в часы, когда свет по графику есть, потреблять электроэнергию бережливо.
Напомним, отключение света в четверг, 27 июня, также применяли в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.
Также мы сообщали о прогнозе народного депутата Сергея Нагорняка касательно возобновления энергетики. По его мнению, до начала отопительного сезона сделать это не получится.
Читайте Новини.LIVE!