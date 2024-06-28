Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Свет arrow Ограничения в течение суток — в НЭК "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет в пятницу arrow

Ограничения в течение суток — в НЭК "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет в пятницу

28 июня 2024 00:02
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
В НЭК "Украина" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в пятницу, 28 июня
Мужчина сидит за столом со свечкой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В пятницу, 28 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.

Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Читайте также:
Ограничения в течение суток — в НЭК "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет в пятницу - фото 1
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Почему будут отключать свет

Причиной ограничений электроснабжения является сложная ситуация в энергосистеме после массированных российских обстрелов.

Питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничивать. Граждан призывают в часы, когда свет по графику есть, потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, отключение света в четверг, 27 июня, также применяли в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.

Также мы сообщали о прогнозе народного депутата Сергея Нагорняка касательно возобновления энергетики. По его мнению, до начала отопительного сезона сделать это не получится.

электроэнергия
электроснабжение
Укрэнерго
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024