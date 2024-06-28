У НЕК "України" розповіли, як обмежуватимуть споживання електроенергії в п'ятницю, 28 червня

Обмеження впродовж доби — в НЕК "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло в п'ятницю
У п'ятницю, 28 червня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00.
Про це в четвер, 27 червня, повідомили в НЕК "Укренерго".
Чому відключатимуть світло
Причиною обмежень електропостачання є складна ситуація в енергосистемі після масованих російських обстрілів.
Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть. Громадян закликають у години, коли світло за графіком є, споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, відключення світла в четвер, 27 червня, також застосовували протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00.
Також ми повідомляли про прогноз народного депутата Сергія Нагорняка щодо відновлення енергетики. На його думку, до початку опалювального сезону зробити це не вдасться.
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