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Минэнерго сообщило о возможности пересмотра графиков отключений света до конца суток

11 июня 2024 12:34
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Графики отключения света 11 июня могут изменить
Мужчина идет по темной улице во время отключения света в Киеве. Фото: Reuters
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во вторник, 11 июня, из-за дефицита в энергосистеме графики отключения света могут быть изменены. Отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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Графики отключения света

Во вторник применение графиков почасовых отключений света планируется с 14:00 до 19:00.

"Однако вполне возможно, что период отключения может быть пересмотрен", — отмечают в Минэнерго.

Там отметили, что отключения света не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд.

Также в Минэнерго сообщили, что 10 июня из-за дефицита генерации в небольшом объеме привлекалась аварийная помощь из Польши.

Отметим, что в Киеве и области 11 июня будут отключать почасово электроэнергию для потребителей. Также будут применяться отключения и для других регионов Украины , в частности, для Донецкой, Днепропетровской и Одесской области.

Напомним, Россия сменила тактику ударов по энергетической системе Украины. В частности, теперь страна-агрессор атакует, прежде всего, угольные электростанции.

отключения света
свет
коммунальные услуги
электроэнергия
Минэнерго
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энергетика

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