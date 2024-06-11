Графики отключения света 11 июня могут изменить

Мужчина идет по темной улице во время отключения света в Киеве. Фото: Reuters

Во вторник, 11 июня, из-за дефицита в энергосистеме графики отключения света могут быть изменены. Отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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Графики отключения света

Во вторник применение графиков почасовых отключений света планируется с 14:00 до 19:00.

"Однако вполне возможно, что период отключения может быть пересмотрен", — отмечают в Минэнерго.

Там отметили, что отключения света не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд.

Также в Минэнерго сообщили, что 10 июня из-за дефицита генерации в небольшом объеме привлекалась аварийная помощь из Польши.

Отметим, что в Киеве и области 11 июня будут отключать почасово электроэнергию для потребителей. Также будут применяться отключения и для других регионов Украины , в частности, для Донецкой, Днепропетровской и Одесской области.

Напомним, Россия сменила тактику ударов по энергетической системе Украины. В частности, теперь страна-агрессор атакует, прежде всего, угольные электростанции.