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Коли і на скільки сьогодні в Києві відключатимуть світло — подробиці від ДТЕК

11 червня 2024 11:12
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Графіки відключень світла у Києві 11 червня
Енергетики під час роботи. Фото: ДТЕК
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У місті Київ та області 11 червня будуть відключати погодинно електроенергію для споживачів, починаючи з 14:00 і до 19:00. Також будуть застосовуватись відключення і для інших регіонів України, зокрема для Донецької, Дніпропетровської та Одеської області.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК в Telegram. 

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"Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись з 14:00 до 19:00", — йдеться у дописі ДТЕК.

Допис ДТЕК
Допис ДТЕК в Telegram

Також у компанії зазначили, що у разі будь-яких змін у графіках відключення електроенергії користувачів будуть оперативно інформувати.

Нагадаємо, сьогодні  в Одеській області запроваджено стабілізаційні відключення світла у години найбільшого навантаження. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у одеситів, що підключені до центральної енергорозподільчої мережі, світла не буде до 19:00. 

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, наскільки важкою буде зима для українців та як відключатимуть світло надалі. 

відключення світла
світло
Київ
енергетика
Міненерго
ДТЕК
електроенергія

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