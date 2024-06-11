Графіки відключень світла у Києві 11 червня

Енергетики під час роботи. Фото: ДТЕК

У місті Київ та області 11 червня будуть відключати погодинно електроенергію для споживачів, починаючи з 14:00 і до 19:00. Також будуть застосовуватись відключення і для інших регіонів України, зокрема для Донецької, Дніпропетровської та Одеської області.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК в Telegram.

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"Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись з 14:00 до 19:00", — йдеться у дописі ДТЕК.

Допис ДТЕК в Telegram

Також у компанії зазначили, що у разі будь-яких змін у графіках відключення електроенергії користувачів будуть оперативно інформувати.

Нагадаємо, сьогодні в Одеській області запроваджено стабілізаційні відключення світла у години найбільшого навантаження. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у одеситів, що підключені до центральної енергорозподільчої мережі, світла не буде до 19:00.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, наскільки важкою буде зима для українців та як відключатимуть світло надалі.