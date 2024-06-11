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Когда и на сколько сегодня в Киеве будут отключать свет — подробности от ДТЭК

11 июня 2024 11:12
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Графики отключения света в Киеве 11 июня
Энергетики при работе. Фото: ДТЭК
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Киеве и области 11 июня будут отключать почасово электроэнергию для потребителей, начиная с 14:00 и до 19:00. Также будут применяться отключения и других регионов Украины, в частности для Донецкой, Днепропетровской и Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

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"Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений будут применяться с 14:00 до 19:00", — говорится в сообщении ДТЭК.

Сообщение ДТЭК
Сообщение ДТЭК в Telegram

Также в компании отметили, что в случае каких-либо изменений в графиках отключения электроэнергии пользователей будут оперативно информировать.

Напомним, сегодня в Одесской области введены стабилизационные отключения света в часы наибольшей нагрузки. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у одесситов, подключенных к центральной энергораспределительной сети, света не будет до 19:00.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, насколько тяжелой будет зима для украинцев и как будут отключать свет дальше.

отключения света
свет
Киев
энергетика
Минэнерго
ДТЭК
электроэнергия

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